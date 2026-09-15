Fachin explica as acusações: "Compete ao plenário do STF investigar seus integrantes"

Presidente do STF, Edson Fachin leu relatório e explicou as acusações contra o monistro Alexandre de Moraes

Ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) (Rosinei Coutinho/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, apresenta o relatório durante a sessão do julgamento do STF sobre a petição que aponta supostas mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Fachin assumiu a relatoria do processo que antes estava sob condução do ministro André Mendonça.

"Ocorre que compete ao plenário do Supremo Tribunal Federal investigar seus integrantes", afirmou Fachin. O presidente já leu a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que alegou que a investigação de Moraes seria nula porque “excede os limites da competência do juiz".

Ainda segundo Fachin, durante a leitura do documento, "mesmo que casualmente fosse encontrado algum indício do que o relator entendesse ser irregularidade e de interesse penal, não caberia a ele aprofundar as pesquisas sobre o colega".

O presidente do Supremo está realizando uma síntese da investigação do Caso Master, com explicações das acusações contra Moraes.

"Não é nesse momento qualquer juízo ou antecipação do valor probatório, mesmo porque qualquer juízo dessa natureza se reserva ao Ministério Público. O objeto desse julgamento é precisamente a autorização de abertura de investigação contra ministro", concluiu Fachin.