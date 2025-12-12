Arco Metropolitano: prometidas há anos, obras viárias começam no estado

Ordem de serviço para início das obras do Arco Metropolitano no trecho sul foi assinada nesta sexta-feira (12)

Secretário de Mobilidade e Infraestrutura do estado, André Teixeira, (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Projeto travado há anos em Pernambuco, o Arco Metropolitano teve a ordem de serviço autorizada pelo governo do estado nesta sexta-feira (12). A intervenção do corredor estratégico será no segmento 2 do lote 2 (trecho Sul), que ligará a BR-232, em Moreno, à BR-101, no Cabo de Santo Agostinho. A expectativa do governo é de que as obras sejam concluídas em dois anos.

Durante a cerimônia de assinatura da ordem de serviço das obras do Arco Metropolitano no trecho sul, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do estado, André Teixeira, garantiu que o início das obras serão fundamentais para destravar o projeto de intervenção também no segmento Norte do Arco.

"Nos últimos 20 anos, muita gente teve essa oportunidade de iniciar essas obras e a governadora está fazendo isso acontecer”, disse.

Teixeira destacou ainda que a expectativa do governo é de destravar o projeto trecho norte, assim que o eixo sul estiver encaminhado. “Para isso acontecer, teve que existir o dia 12/12, que vai entrar para a história de Pernambuco”.

O secretário também fez um paralelo entre o início das obras do Arco Metropolitano com a própria execução da BR-232. “Existe um Pernambuco antes da 232 e (existirá) um Pernambuco antes e depois do Arco Metropolitano”, reforçou.

Com 25,32 quilômetros de extensão, a construção do trecho deve melhorar a mobilidade na região e consolidar Pernambuco como um hub logístico no Nordeste. As obras de infraestrutura serão realizadas com investimentos de aproximadamente R$ 632 milhões, por meio do Programa PE na Estrada. Segundo o governo do estado, a obra deve gerar mais de 1.500 empregos diretos e indiretos.