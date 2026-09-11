Em ato no Recife, Raquel Lyra critica antecessores: "Segurança pública não foi prioridade"

"A gente sabe que ainda não está do jeito que a gente quer, mas todo mundo sabe que está no caminho certo. E que o trabalho que começou não pode parar", afirmou Raquel para público que acompanhou o evento

Governadora candidata à reeleição voltou a dizer que Pernambuco vive o melhor ano na segurança pública (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

A segurança pública voltou a ocupar espaço de destaque no discurso eleitoral de Raquel Lyra (PSD). Em ato de campanha na comunidade de Entra Apulso, na Zona Sul do Recife, nesta sexta-feira (11), a governadora candidata à reeleição buscou associar os investimentos realizados na área à continuidade do seu projeto político e afirmou que o trabalho iniciado pela gestão “não pode parar”.

Ao tratar do tema, Raquel também estabeleceu um contraste com governos anteriores. Sem mencionar diretamente seus antecessores, afirmou que houve um período em que a segurança pública deixou de ser tratada como prioridade pelo chefe do Executivo estadual e reivindicou para si a condução das mudanças que diz terem ocorrido no setor.

“Havia um tempo em que, para o governador de Pernambuco, a segurança pública não foi prioridade. Mainha tomou essa liderança para si, sabendo que não tem segurança se não tiver governadora para cuidar”, afirmou.

Durante o discurso, Raquel voltou a mencionar os “laranjinhas”, como são conhecidos os policiais militares que atuam por meio de jornadas extras, e enumerou investimentos feitos nas forças de segurança durante a gestão.

“Os laranjinhas estão na rua, Polícia Civil tem carro, tem helicóptero, tem avião, tem drone, mas tem colete à prova de bala, tem pistola para proteger nosso policial, mas, sobretudo, para proteger o nosso povo”, declarou.

Raquel, no entanto, reconheceu que o cenário ainda está distante daquele que considera ideal. Ao mesmo tempo, sustentou que Pernambuco avançou na área e usou justamente essa avaliação para defender a permanência do atual projeto no governo.

“A gente sabe que ainda não está do jeito que a gente quer, mas todo mundo sabe que está no caminho certo. E que o trabalho que começou não pode parar”, disse. Pouco antes, a candidata havia afirmado que o Estado vive “o melhor ano da nossa história” na segurança pública.

O discurso também passou por outras vitrines utilizadas por Raquel durante a campanha. A governadora citou obras e reformas na rede estadual de saúde, a realização de concursos públicos e os números de geração de empregos com carteira assinada. Segundo ela, a gestão busca combinar políticas de assistência social com a ampliação das oportunidades de trabalho e renda.

Eduardo da Fonte comemora pesquisa e descarta incômodo com Mendonça

Também presente no ato na comunidade Entra Apulso, o candidato ao Senado Eduardo da Fonte (PP) avaliou como “muito positivo” o resultado da pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira. Segundo ele, os números mostram uma evolução de sua candidatura na disputa por uma das duas vagas de Pernambuco no Senado.

“Um resultado muito positivo, todos os candidatos empatados tecnicamente. Isso mostra a evolução do nosso trabalho como senador, como deputado e como senador”, afirmou.

Da Fonte relacionou o desempenho eleitoral à atuação política e citou iniciativas na área da saúde, entre elas ações voltadas ao Hospital do Câncer do Recife e a proposta de levar uma unidade de tratamento oncológico para o Sertão do Araripe.

Questionado se a presença de Mendonça Filho (PL) na disputa pelo Senado poderia atrapalhar sua campanha, Eduardo da Fonte descartou qualquer impacto. “De forma alguma. Nós temos é que mostrar aquilo que estamos trabalhando. Esse é o desafio e o que faremos como senador da República”, respondeu.

