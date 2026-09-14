Direita vê Moraes blindado; esquerda, Flávio protegido

Segundo análise do Instituto Democracia em Xeque, houve uma divisão ideológica em relação à crise instalada na Suprema Corte

Flávio Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes (Saulo Cruz/Agência Senado e Rosinei Coutinho/STF)

A crise do Supremo Tribunal Federal (STF) e o impasse sobre a direção da Polícia Federal (PF) foram os temas que mais repercutiram na última semana nas redes sociais.

Segundo análise do Instituto Democracia em Xeque, houve uma divisão ideológica clara: a extrema direita elegeu o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, como principal alvo e viu na atuação dele uma tentativa de blindar o ministro Alexandre de Moraes e a PF. Do outro lado, a esquerda caracterizou a condução do ministro André Mendonça como uma tentativa de proteger o candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL).

O instituto analisou publicações de mais de 19 mil perfis, entre eles influenciadores, políticos, mídia partidária e mídia tradicional entre os dias 8 e 12 de setembro no X, Facebook, Instagram, YouTube e TikTok.



