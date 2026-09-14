Moraes e Mendonça têm até esta segunda (14) para se manifestarem sobre apurações do Banco Master
STF decide nesta terça (15) se investiga ligação de Alexandre de Moraes com dono do Banco Master
Publicado: 14/09/2026 às 06:53
Os ministros do STF André Mendonça e Alexandre de Moraes (Evaristo Sa / AFP)
Nesta segunda-feira (14), termina o prazo estipulado pelo presidente da Corte, Edson Fachin, para que os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça se manifestem sobre os desdobramentos do caso. O Supremo Tribunal Federal (STF) decide nesta terça-feira (15) se abrirá apuração sobre a relação do ministro Alexandre de Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, acionista majoritário do Banco Master.
A determinação também se aplica ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, este último afastado preventivamente por decisão monocrática de Mendonça na última terça-feira (8).
Acesso às provas e à perícia do celular
Paralelamente às manifestações, os ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin determinaram, no último domingo (13), que a Polícia Federal entregue de forma imediata a cópia integral do conteúdo do celular de Daniel Vorcaro, apreendido no âmbito da Operação Compliance Zero. A liberação e o compartilhamento dos dados haviam sido autorizados na sexta-feira (11) pelo presidente do STF, Edson Fachin.