A três semanas da eleição, Raquel reúne prefeitos para alinhamento e mobilização da campanha

Segundo o presidente da Amupe, a participação dos prefeitos é importante para associar entregas realizadas nos municípios à gestão estadual e reforçar a parceria com o governo

Encontro acontece no Mar Hotel, na zona sul do Recife (Foto: Elaine Guimarães/DP Foto)

A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), reuniu prefeitos aliados neste sábado (12), no Mar Hotel, na Zona Sul do Recife, em um encontro voltado ao alinhamento e à mobilização da campanha a três semanas do primeiro turno das eleições. A reunião não constava na agenda oficial da governadora.

Antes do encontro, gestores municipais defenderam uma atuação mais intensa nas cidades para ampliar a campanha de Raquel. Presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) e prefeito de Aliança, Pedro Freitas afirmou que os prefeitos precisam estar com o “discurso alinhado” e levar aos eleitores as ações realizadas pelo governo estadual em cada região.

“A gente precisa estar atualizado do que está acontecendo em todas as regiões para passar a melhor mensagem para a população, a mensagem do que se transformou Pernambuco, quais são os pontos que a gente precisa defender”, afirmou.

Freitas defendeu que os gestores aliados assumam diretamente o papel de mobilização eleitoral nos municípios. “Cada prefeito, cada prefeita precisa pegar esse recorte, precisa ir à rua, conversar com o eleitor, pedir o voto”, declarou.

Segundo o presidente da Amupe, a participação dos prefeitos é importante para associar entregas realizadas nos municípios à gestão estadual e reforçar a parceria com o governo. “A grande missão de uma campanha eleitoral é pedir o voto do eleitor, é dizer o que fez, é dizer quem é parceiro, quem contribuiu para aquela conquista e fazer o pedido”, disse.

“A gente precisa reeleger, precisa dar esse voto de confiança. É isso que a gente não só tem feito, mas vai continuar fazendo até o dia da eleição”, acrescentou.

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, também afirmou, antes de entrar na reunião, que ainda não conhecia oficialmente a pauta do encontro, mas esperava uma discussão sobre as estratégias para os últimos dias da campanha. Segundo ela, a expectativa inicial era de uma conversa restrita a gestores da Região Metropolitana do Recife, mas a reunião reuniu prefeitos de outras partes do estado.

“Com certeza a gente deve falar sobre os próximos dias, o ritmo que vai acelerando dessa eleição que está chegando. Então, a gente deve debater um pouco sobre as estratégias. Também achei que era da Região Metropolitana, mas hoje eu entendi que é geral”, afirmou.

Mirella também destacou o peso eleitoral da Região Metropolitana nesta reta final e disse que os aliados pretendem contribuir para ampliar a campanha da governadora. “A Região Metropolitana contém uma concentração muito importante do eleitorado pernambucano e a gente está aqui para ajudar ela nessa caminhada”, declarou.

“Dar aquele gás”

Ex-vice-prefeito de Raquel Lyra em Caruaru e atual prefeito do município, Rodrigo Pinheiro também participou da reunião. Aliado da governadora, ele definiu o encontro como um momento de “alinhamento e engajamento” e afirmou que a intenção é reforçar a mobilização nesta reta final da disputa.

“A gente vai escutar mais uma vez a governadora nessa reta final, faltando três semanas. É só para dar aquele gás e contar com o apoio dos prefeitos que ela já tem”, afirmou.

Pinheiro disse ainda que a participação dos gestores municipais ajuda a ampliar a presença da campanha pelo estado. Questionado sobre a força do apoio de prefeitos aliados, afirmou que a mobilização é “importante para dar volume à campanha e levar o nome de Raquel ainda mais longe, cobrindo todo o território de Pernambuco”.

O prefeito de Caruaru também comentou os resultados das pesquisas eleitorais que colocaram Raquel à frente de João Campos (PSB) na disputa pelo governo estadual. Apesar da vantagem registrada nos levantamentos, disse que o cenário não permite redução do ritmo da campanha.

“Estar na frente é bom, é ótimo. Foi assim também comigo lá na minha reeleição. Apesar de que a diferença foi muito maior quando abriu as urnas, eu tenho certeza que não vai ser diferente também com Raquel agora”, declarou.

“A gente tem que contar com o engajamento dos candidatos a deputado, também dos demais candidatos a senadores, enfim, da majoritária e, claro, dos prefeitos que são aliados de primeira hora”, acrescentou.

Pinheiro foi além e repetiu uma previsão feita ainda após sua reeleição à Prefeitura de Caruaru, em 2024: a de que Raquel vencerá a disputa estadual já no primeiro turno.

“A campanha de Raquel Lyra já tomou conta de todo Pernambuco. Em Caruaru, a cidade está roxa e a gente vai contribuir ainda mais para espalhar e ratificar o nome dela, para ela ser eleita, como eu disse na minha reeleição em 2024, na primeira entrevista que eu dei, que ela seria reeleita e vai ser no primeiro turno”, afirmou.

