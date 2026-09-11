"Temos capacidade de fazer muito mais do que qualquer outra candidatura", diz João Campos em debate

Socialista citou o volume de investimentos realizados na capital e a ampliação das vagas em creches e afirmou que pretende levar ao Estado um modelo de gestão voltado para entregas

Durante a fala, o candidato também voltou a prometer a construção do Hospital Geral Metropolitano, com mais de 900 leitos (Foto: Reprodução)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou, nesta sexta-feira (11), que seu grupo político tem capacidade de “fazer muito mais” pelo Estado do que qualquer uma das candidaturas que disputam a eleição. A declaração foi dada durante debate promovido pela Rádio Cidade de Caruaru, no Agreste.

“Eu não tenho nenhuma dúvida: se colocar qualquer uma das candidaturas aqui e der a tarefa de cuidar por quatro anos de Pernambuco, nós temos a capacidade de fazer muito mais do que qualquer candidatura que está disputando essa eleição”, afirmou.

João usou a passagem pela Prefeitura do Recife como credencial para sustentar a declaração. O socialista citou o volume de investimentos realizados na capital e a ampliação das vagas em creches e afirmou que pretende levar ao Estado um modelo de gestão voltado para entregas. “Se eu ficasse reclamando dos governos passados, em toda fala, falasse sempre do passado, eu não teria conseguido triplicar as vagas de creche da cidade do Recife”, disse.

Durante a fala, o candidato também voltou a prometer a construção do Hospital Geral Metropolitano, com mais de 900 leitos, e do Hospital da Criança de Caruaru, além de duplicar o número de escolas técnicas e ampliar o ensino em tempo integral no Estado.

Ao defender as propostas, João também criticou a atual gestão estadual. Segundo ele, nos últimos 30 anos, todos os governos de Pernambuco construíram escolas técnicas, “menos a atual gestão estadual”. “Vocês não vão me ver reclamando, brigando com as pessoas. Vocês vão me ver leve, feliz”, completou.

