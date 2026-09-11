Alexandre de Moraes pede julgamento conjunto com André Mendonça no plenário do STF

Em pedido ao presidente do STF, Edson Fachin, Moraes ainda pediu a quebra quebra de sigilo de todos os documentos do Master e acusou Mendonça de suprimir 180 documentos

Os ministros do STF André Mendonça e Alexandre de Moraes (Evaristo Sa / AFP)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu ao presidente da Corte, Edson Fachin, o julgamento conjunto no plenário do STF das suspeitas em relação ao ministro André Mendonça na condução do Caso Master. A sessão marcada para a próxima terça (15) irá analisar uma possível abertura de inquérito contra Moraes após a divulgação de conversas do ministro com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

No mesmo ofício encaminhado a Fachin, Moraes pede a quebra de sigilo de todos os documentos do Caso Master e menciona uma "escolha seletiva" na retirada do sigilo por Mendonça. Ele ainda afirmou que o colega, relator da investigação do banco na Corte, deixou de analisar 180 documentos.

"Ao cumprir parcialmente a decisão de Vossa Excelência, o Ministro André Mendonça, diretamente interessado no julgamento de ambas as PETs 16.704 e 16.662, selecionou subjetivamente o levantamento do sigilo, tornando público somente o que entendeu conveniente", afirmou no pedido.

Ainda de acordo com Moraes, o julgamento separado das responsabilidades dele e de Mendonça, aliado ao “direcionamento subjetivo” dos documentos entregues e a supressão de documentos, causam prejuízo a análise das provas.

"O julgamento fracionado das PETs 16.704 e 16.662 (...) somado à escolha seletiva do levantamento somente de parte dos procedimentos e o direcionamento subjetivo de um dos interessados de quais documentos de cada PET deverão ser entregues aos Ministros julgadores, com a supressão de 180 (cento e oitenta) documentos, obstaculiza gravemente a análise probatória", escreveu.

