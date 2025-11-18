Dono do Master tentou fugir para exterior em jatinho e foi preso pela PF no aeroporto

Na véspera da operação, a PF detectou que Vorcaro organizava uma tentativa de fuga ao exterior por meio do Aeroporto de Guarulhos

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta terça-feira (18) em sua residência, na Grande São Paulo. (Divulgação)

A Polícia Federal monitorou os passos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, antes de deflagrar a 'Operação Compliance Zero' desta terça-feira (18) para apurar crimes envolvendo a gestão do banco.

Na véspera da operação, porém, os investigadores detectaram que Vorcaro organizava uma tentativa de fuga ao exterior por meio do Aeroporto de Guarulhos. A suspeita é que a informação sobre o mandado de prisão já havia vazado para o dono do banco e que ele buscava escapar do cumprimento da ordem. Procurada, a defesa do empresário ainda não se manifestou.

Os investigadores, então, tiveram que antecipar o cumprimento da prisão de Vorcaro, antes mesmo de deflagrar a operação. Na noite de segunda-feira (17), o dono do Banco Master tentou embarcar em um jatinho particular com destino ao exterior, mas foi interceptado pela Polícia Federal no aeroporto, onde recebeu a ordem de prisão por volta das 22h.

Após o ocorrido, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master nesta terça-feira (18), menos de um dia depois de o Grupo Fictor ter indicado interesse em comprar a instituição.

Vorcaro foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo. Na manhã desta terça (18), a PF foi às ruas para deflagrar o restante da operação. Estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão.

Outro alvo de prisão, Augusto Lima, sócio de Vorcaro no Master, também não foi encontrado em sua casa pela PF no momento da deflagração, mas foi preso pouco depois.

A suspeita da investigação é que o Banco Master fabricou carteiras falsas de crédito para vendê-las ao BRB. São investigados crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, entre outros.