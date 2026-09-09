Mendonça liga para Fachin e cobra medidas sobre decisão de Dino

No contato, ministro afirmou que por não ser o relator do caso Master, Flávio Dino não poderia devolver Andrei Rodrigues ao cargo de diretor-geral da PF

Andrei Rodrigues foi afastado por uma decisão de André Mendonça (Gustavo Moreno/STF)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), ligou para o presidente da Corte, Edson Fachin, nesta quarta-feira (9), e cobrou medidas em relação à conduta de Flávio Dino. O contato por telefone ocorre em meio a uma crise profunda na mais alta Corte do país, com uma sequência de decisões liminares e monocráticas, ou seja, individuais.

Na conversa, de acordo com interlocutores dos ministros, Mendonça disse que a decisão de Flávio Dino que suspendeu o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, é "ilegal" e viola o regimento do Supremo. Mendonça disse que por não ser o relator, Dino não poderia despachar sobre o caso.