Mendonça liga para Fachin e cobra medidas sobre decisão de Dino
No contato, ministro afirmou que por não ser o relator do caso Master, Flávio Dino não poderia devolver Andrei Rodrigues ao cargo de diretor-geral da PF
Publicado: 09/09/2026 às 15:56
Andrei Rodrigues foi afastado por uma decisão de André Mendonça (Gustavo Moreno/STF)
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), ligou para o presidente da Corte, Edson Fachin, nesta quarta-feira (9), e cobrou medidas em relação à conduta de Flávio Dino. O contato por telefone ocorre em meio a uma crise profunda na mais alta Corte do país, com uma sequência de decisões liminares e monocráticas, ou seja, individuais.
Na conversa, de acordo com interlocutores dos ministros, Mendonça disse que a decisão de Flávio Dino que suspendeu o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, é "ilegal" e viola o regimento do Supremo. Mendonça disse que por não ser o relator, Dino não poderia despachar sobre o caso.
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