Marília Arraes tem 17% dos votos para o Senado, enquanto Humberto tem 14% e Mendonça, 11%

Margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95% (Fotos: Crysli Viana, Weslly Gomes/DP Foto e Karol Rodrigues/DP Foto)

A nova pesquisa Quaest aponta a ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) na liderança da disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado nas eleições de 2026, com 17% das intenções de voto. Em seguida, aparece o senador Humberto Costa (PT), com 14%, enquanto Mendonça Filho (PL) tem 11%. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (8).

Os três candidatos cresceram em relação à última pesquisa da Quaest, divulgada em 25 de agosto. Naquela ocasião, Marília apareceu com 16%, enquanto Humberto tinha 13% e o ex-ministro Mendonça tinha 9%.

O estudo divulgado nesta terça mostrou, ainda, os deputados federais Eduardo da Fonte (PP), com 7%, e Túlio Gadêlha (PSD), com 4%. Ambos cresceram um ponto percentual em relação ao registro de agosto.

A pesquisa aponta, ainda, o Pastor Gilvan Costa (Democrata) com 1%, assim como Carlos Sant'anna, do Novo.

Paulo Rubem Santiago (Rede), Mariano Macedo (PSTU), Gorett Bitu (UP), Mailson Neto (PCO) e Samuel Timoteo (UP) aparecem todos com 0%.

Na pesquisa, encomendada pela Globo, 1.302 eleitores foram entrevistados entre 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-00285/2026.

Como Pernambuco elegerá dois senadores em 2026, cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes. Por isso, a pesquisa considera a combinação das duas escolhas feitas pelos entrevistados, e os percentuais representam a soma das menções para a primeira e a segunda vaga.

O cenário também é marcado pelo alto nível de indefinição. Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, indecisos são 27%, enquanto brancos, nulos ou não vão votar são 18%.

Já na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, 78% dos entrevistados estavam indecisos. O resultado indica que a disputa ainda está em fase de definição para uma parcela significativa dos eleitores.