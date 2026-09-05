Com material eleitoral na Marcha para Jesus, Cleiton Collins diz: "Não cabe bandeira política"

Deputado estadual e candidato à reeleição afirma que objetivo do evento é "adorar Jesus". Apesar da declaração, santinhos, adesivos e panfletos de candidatos circularam entre os participantes

Pastor Cleiton Collins durante a Marcha para Jesus (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Enquanto era feita a distribuição de santinhos, adesivos e panfletos de candidatos durante a Marcha para Jesus, no Recife, o deputado estadual e candidato à reeleição Cleiton Collins (PP) afirmou que o evento religioso não deveria ser utilizado para manifestações eleitorais. Segundo ele, mesmo que algumas pessoas aproveitem a concentração de fiéis para fazer divulgação política, a Marcha deveria ser dedicada à fé.

“O nosso intuito de vir aqui sempre foi adorar Jesus, trazer a bandeira de Jesus. Por isso, algumas pessoas pegam essa oportunidade para tentar fazer isso. Mas o importante mesmo é adorar o nosso Deus, é adorar Jesus”, afirmou.

Questionado especificamente sobre a presença de material político no evento, o candidato disse não acreditar que essa seja a intenção da Marcha. “Eu não acredito que tenha essa intenção. Eu participo da Marcha já há 27 anos. Eu acho que aqui não cabe bandeira política.”

Santinhos, adesivos e panfletos de candidatos circularam entre os participantes, incluindo materiais de nomes que disputam vagas para deputado estadual, deputado federal e Senado em Pernambuco.

Entre os políticos associados à mobilização estavam nomes como Clarissa Tércio (PP), Júnior Tércio (PP), Mendonça Filho (PL), Gilson Machado (Podemos), Gilson Machado Filho (Podemos), Anderson Ferreira (PL) e André Ferreira (PL), além do próprio Cleiton Collins. Também foram distribuídos materiais de conteúdo político e ideológico contra a esquerda e o comunismo, entre eles o “Manual Cristão de Alerta ao Comunismo”, que apresenta argumentos religiosos contra a ideologia e utiliza passagens bíblicas para defender posições como a propriedade privada, o trabalho individual e a família tradicional.

A candidata a deputada federal Michelle Collins (PP) que acompanha a participação do marido no evento, também destacou o caráter religioso da Marcha e afirmou que a principal finalidade da mobilização é reunir diferentes igrejas.

“Já participamos há 27 anos e é sempre muito bom poder encontrar, poder ver as igrejas, povo de Deus adorando a Deus. A oportunidade [é] única que a gente tem na Marcha para Jesus, está todo mundo junto e é muito bom”, disse.

Michelle afirmou ainda que, embora algumas pessoas se aproximem dos políticos durante o evento, o objetivo central é outro. “Algumas pessoas, quando nos veem, vêm dar um abraço, mas o objetivo principal aqui é unir como igreja e adorar a Deus.”

Mendonça destaca proximidade com o eleitorado evangélico

Candidato ao Senado pelo PL, Mendonça Filho também participou da Marcha e reconheceu a proximidade entre sua trajetória política e a comunidade evangélica. Diferentemente de Collins, que enfatizou a separação entre o evento religioso e a política eleitoral, Mendonça afirmou que sua presença na Marcha faz parte de sua relação histórica com esse segmento.

“Na verdade, a Marcha para Jesus é um evento que eu sempre participo. Eu tenho muita proximidade histórica com a comunidade evangélica. Então, para mim, é algo que faz parte muito do meu calendário, da minha agenda normal.”

“Eu tenho muita identificação com a comunidade evangélica e cristã. Eu sou um cara muito ligado aos valores da família, valores mais conservadores. Isso é algo que é um diálogo natural”, declarou.

André Ferreira destaca relação histórica com a Marcha

Candidato a deputado estadual pelo PL, André Ferreira também destacou a relação de longa data com a Marcha para Jesus e afirmou que sua participação no evento ocorre independentemente do calendário eleitoral.

“A Marcha para Jesus é um evento que existe há muitos anos. Quando fui vereador, fui autor da lei que instituiu a Marcha para Jesus no Recife e, como deputado, também trabalhei para instituí-la em Pernambuco. Então, a nossa relação com a Marcha é de muitos anos.”

De acordo com ele, a mobilização também representa uma oportunidade de demonstrar a força do segmento evangélico. “Um evento como esse fortalece cada vez mais o vínculo com o cristão e mostra que a gente pode participar, nas ruas, de um evento tão bonito como esse, sem bagunça, sem briga, sem nada.”

Ai ser questionado sobre o apoio que recebe em um evento como a Marcha, André disse que conta com a aprovação dos evangélicos. “Esse evento é de várias igrejas. A gente tem o apoio do segmento evangélico e, como representante desse segmento, participa todo ano, independentemente de política ou não, porque a gente tem uma relação com a Marcha para Jesus”.

A 28ª Marcha para Jesus reúne fiéis neste sábado (5), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A programação religiosa teve concentração e caminhada até o Parque Dona Lindu. A organização estima público de aproximadamente 60 mil pessoas.