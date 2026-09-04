Duda Salabert sofre atentado durante fiscalização de extração ilegal de minério em MG

Deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG) no Congresso Nacional (Foto: Bruno Spada/Agência Câmara)

A deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG) denunciou ter sofrido uma tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (4), durante uma ação de fiscalização em uma possível área de extração ilegal de minérios na divisa entre Belo Horizonte e Nova Lima, em Minas Gerais. Em coletiva de imprensa, a parlamentar relatou detalhes sobre o atentado sofrido ao lado do assessor Felipe Gomes.

Segundo afirma, Duda foi comunicada por Felipe, que é engenheiro ambiental, sobre uma possível irregularidade às margens da rodovia MGC-356, onde uma retroescavadeira teria sido avistada realizando extração de minério.

A região, que pertence à Marinha, possui histórico de atividades ilegais. Ao chegar ao local, a dupla começou a registrar a situação em vídeo com os celulares, mas foi interceptada por homens envolvidos na ação.

Segundo o boletim de ocorrência registrado, Duda e Felipe foram agredidos com socos e chutes, enquanto os agressores proferiam frases como “Vamos resolver isso lá dentro” e “Por que você insiste em fazer isso?”.

A deputada conseguiu se desvencilhar e correr para um barranco, mas acabou sofrendo uma queda que provocou escoriações e o deslocamento do braço e foi socorrida para um hospital por um motorista que passava na via. Já o assessor correu para o lado oposto e também conseguiu escapar das agressões.

Polícia investiga

De acordo com a nota emitida pela Polícia Civil de Minas Gerais, foi instaurado um inquérito para investigar o ocorrido. Os autores ainda são desconhecidos.

O local do episódio deve passar por uma perícia para verificar possíveis vestígios e as testemunhas envolvidas serão ouvidas ainda nesta sexta. A Polícia Federal (PF) também acompanha o caso.

