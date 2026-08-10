Eleições: grupo que planejava atentado em Brasília tinha mapa das plantas do Congresso e STF

Planos incluíam explodir edifício onde ocorreria o debate dos candidatos ao 2º turno. Grupo "queria a revolução" e não teria ideologia ou partido

Operação Rede Interrompida investiga grupo que planejava realizar um atentado em Brasília durante as eleições de 2026 (PCDF/Reprodução)

O grupo suspeito de planejar atentados terroristas no centro de Brasília durante as eleições tinha mapas dos ministérios, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e não defendia um partido ou político específico. Eram apartidários.

De acordo com exibição do programa Fantástico, da TV Globo, no domingo (9), o monitoramento do Ministério da Justiça mostrou que o grupo não "tinha lado", "não tinha ideologia", eles "queriam a revolução".

As comunicações dos integrantes ocorriam em dois grupos do aplicativo Telegram. Entre os planos discutidos, estava o de "explodir o edifício do debate onde os eleitos do 2º turno irão debater". Eles estudavam construir explosivos, coquetéis Molotov e artefatos explosivos para os planos.

Operação Rede Interrompida



A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, no dia 4 deste mês, a Operação Rede Interrompida para desarticular o grupo criminosos.

Segundo a investigação, os alvos discutiam a invasão de prédios públicos, a seleção de alvos, formação tática, recrutamento de integrantes em diferentes Estados, análise de mapas e compartilhamento de plantas arquitetônicas de edifícios da capital federal.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra oito investigados, com idades entre 19 e 31 anos, localizados em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

A operação foi conduzida pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV), da Polícia Civil do Distrito Federal.

De acordo com a investigação, os suspeitos utilizavam comunidades no aplicativo Telegram para disseminar conteúdos neonazistas, antissemitas e misóginos, recrutar novos integrantes e discutir o planejamento de ações violentas.

Além dos manuais de fabricação de explosivos, eles compartilhavam estratégias de recrutamento e propagavam discursos de ódio direcionados, entre outros grupos, a mulheres em posições de autoridade.