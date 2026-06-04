Indiciada por forjar atentado, secretária da Mulher do Cabo é exonerada

Em março, Aline Melo e motorista dela disseram, que tinham sofrido um atentado em uma rodovia estadual, na cidade. Polícia desconfiou e indicou os dois e o pai do condutor do carro

Aline Melo, Secretária da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, foi alvo de ataque a tiros em rodovia (Reprodução/Redes Sociais)

Indiciada ela Polícia Civil por suspeita de forjar um atentado contra ela e o motorista, a secretária-executiva da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, Aline Melo, foi exonerada pela prefeitura, nesta quinta (4).

Assinada pelo prefeito Lula Cabral, a decisão foi publicada no Diário oficial do município. Com isso, a atual Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Política sobre Drogas Penélope Regina Silva Andrade, vai atuar na pasta, em regime de acumulação de funções.

O caso do suposto atentado forjado aconteceu em março deste ano, na PE-28, no Cabo. Além de Aline, o motorista da caminhonete em que ela estava, quando tiros foram disparados, e o pai dele foram indiciados.

No fim de maio, Aline negou as acusações e disse que vai provar que não forjou o atentado.

Ela estava afastada do cargo desde maio, assim como o motorista do carro, Ewerton Eduardo.

O que aconteceu

O suposto atentado aconteceu na noite de 26 de março, na PE-28. Aline Melo seguia numa caminhonete, quando um motociclista se aproximou e efetuou disparos contra o veículo.

Um dos tiros atingiu a janela traseira do carro. A moto do atirador, segundo investigação da polícia, pertence ao pai do motorista Ewerton Eduardo.

Aline e o motorista disseram ter percebido uma moto tentando ultrapassar o carro pelo acostamento, e que, posteriormente, houve o disparo de arma de fogo.

A polícia desconfiou dessa versão após analisar imagens de câmeras de segurança do trajeto por onde o carro passou.

Um dos vídeos analisados mostra um encontro de 17 segundos entre a caminhonete em que estava a secretária e o motorista e o motociclista que, segundo eles, estaria envolvido no ataque a tiros.