Caruaru terá novo Campus da Universidade de Pernambuco (UPE)

Com investimento de R$ 62,3 milhões, unidade terá 12,5 mil m² de área construída e ampliará a oferta de ensino, pesquisa e extensão no Agreste

O prefeito de Caruaru Rodrigo Pinheiro, a secretária da SECTI, Mauricélia Vidal Montenegro e a reitora da UPE, a Maria do Socorro de Mendonça Cavalcanti (Foto: Divulgação/UPE)

O município de Caruaru, no Agreste do estado, receberá o campus definitivo da Universidade de Pernambuco (UPE). O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), assinou a Ordem de Serviço para a construção do novo Campus.

Com investimento de R$ 62,36 milhões, o empreendimento terá aproximadamente 12.583 m² de área construída e representa um novo marco para a interiorização do ensino superior público, da ciência e da inovação em Pernambuco.

O novo campus será implantado na Avenida Marielle Franco, no bairro Nova Caruaru, às margens da BR-104, em uma localização estratégica e próxima ao Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A obra será executada pela CPM Construtora Ltda., e acompanhada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB). O prazo previsto para execução é de 14 meses, com vigência contratual de 20 meses.

De acordo com a Universidade, o projeto contempla uma estrutura moderna e permanente para o desenvolvimento das atividades acadêmicas da UPE. O complexo contará com blocos destinados a salas de aula, laboratórios especializados, biblioteca, auditório, setores administrativos, áreas de convivência e demais ambientes necessários ao funcionamento da universidade.

Também estão previstas passarelas, acessos internos, sistemas prediais, urbanização e estruturas de apoio, garantindo a integração entre os diferentes espaços do campus. A execução seguirá as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de requisitos de acessibilidade, segurança, prevenção contra incêndios e diretrizes urbanísticas e ambientais.

Estrutura atual

Atualmente a UPE do município funciona dentro do Polo Caruaru, polo comercial localizado no bairro Nova Caruaru, na BR-104. O local oferece os cursos de graduação em Administração e Sistema de Informação. Já em pós-graduação são ofertados: Mestrado/Doutorado em Engenharia da Computação (PPGEC); MBA em Gestão da Produção e Qualidade; MBA em Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos 4.0 e MBA Cidades Inteligentes.

