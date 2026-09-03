"Nem sabia que estava sendo gravado", diz Raquel Lyra sobre silêncio no primeiro guia eleitoral

Segundo a candidata, a cena foi espontânea e refletiu um momento de vulnerabilidade e pausa após uma maratona intensa de sabatina

Raquel Lyra (PSD) (Reprodução)

Em sabatina pela Folha/UOL, realizada nesta quinta-feira (3), a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), comentou sobre a abertura de seu primeiro guia eleitoral na televisão, exibido no dia 28 de agosto. Diferente dos adversários, Lyra iniciou a peça com alguns segundos em silêncio.

Segundo a candidata, a cena foi espontânea e refletiu um momento de vulnerabilidade e pausa após uma maratona intensa de sabatina. "Aquilo não foi programado. Não, absolutamente. Aquilo foi depois de quatro horas de uma sabatina; pediram para respirar e mandar uma mensagem para Pernambuco, e aquilo ali, eu nem sabia que estava sendo gravado. Eu respirei e eu não imaginei nunca que aquilo seria a abertura do guia", garantiu a candidata.

Por cerca de quatro minutos, Raquel usou um tom pessoal e afirmou que se tornou governadora "no momento mais difícil da minha vida", referindo-se à morte do marido, o empresário Fernando Lucena, e que estar à frente do estado a permitiu "seguir em frente, cuidar dos meus e cuidar de Pernambuco".

Em outro trecho, Raquel diz que não pegou "a casa arrumada" e que percorreu todas as regiões do estado, da capital à zona rural. No discurso, ela também listou as entregas, como também a geração de emprego com carteira assinada, crescimento da economia do estado, recuperação de estradas, reforma de hospitais e construção de creches.