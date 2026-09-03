Raquel Lyra diz que "ninguém é maior que a lei" após mensagens entre Moraes e Vorcaro

Declaração foi feita ao ser questionada sobre as recentes revelações envolvendo o STF e o empresário

Na avaliação da candidata à reeleição, debates que envolvem os rumos do Judiciário e do Congresso Nacional devem ser conduzidos com serenidade e ocorridos no momento adequado (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

Ao ser questionada sobre um eventual processo de impeachment ou investigações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), afirmou nesta quinta-feira (3) que "ninguém é maior do que a lei" e defendeu a manutenção do devido processo legal. A declaração foi dada durante sabatina realizada conjuntamente pela Folha de S.Paulo e pelo UOL.

A afirmação foi feita um dia após as revelações da Polícia Federal que envolvem relatórios de trocas de mensagens entre o gabinete do magistrado, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e prestação de serviços do escritório de sua esposa. As revelações ressaltaram a pressão de parlamentares oposicionistas por pedidos de impeachment e apurações no Congresso Nacional e na Procuradoria-Geral da República.

“Vejo com preocupação o que tem acontecido no nosso país. Espero que tudo o que está sendo colocado à mesa possa ser apurado, respeitando o devido processo legal, e que seja responsabilizado quem tiver de ser. Precisamos seguir em frente, pois, após quase 40 anos da proclamação da nossa Constituição, infelizmente ainda estamos discutindo sobre democracia, sobre o fortalecimento das nossas instituições e sobre como resguardar o que é primordial para que todos nós possamos estar aqui hoje exercendo a nossa liberdade”, afirmou.

Durante a sabatina, a governadora ressaltou que a apuração de responsabilidades deve ocorrer dentro das regras democráticas, mas ressaltou que a discussão não faz parte do escopo do Poder Executivo estadual.

“No Brasil como um todo, para qualquer tipo de ação que mereça ser investigada, a minha posição é sempre essa: a instituição é sempre mais forte do que qualquer um de nós.”

Ao abordar a conduta cobrada dos agentes públicos, a gestora destacou que o regimento e a Constituição Federal estabelecem claramente os papéis e os ritos de cada instituição.

“Se há qualquer tipo de responsabilidade a ser apurada, que de fato seja, garantindo o devido processo legal para que quem tiver de responder criminalmente possa fazê-lo. Ninguém é maior do que a lei”, frisou.

Ela reiterou a posição de não tomar partido por bandeiras individuais e disse defender a soberania da legislação e das instituições, frisando que a lei se aplica de maneira igualitária a todos os cidadãos, independentemente do cargo que ocupem.

A governadora alertou ainda para o risco de contaminação política trazido pelo calendário eleitoral. Para ela, o calor da disputa das urnas pode comprometer a isenção de discussões de grande relevância institucional.

Na avaliação da candidata à reeleição, debates que envolvem os rumos do Judiciário e do Congresso Nacional devem ser conduzidos com serenidade e ocorridos no momento adequado, separando as pautas estaduais e presidenciais das disputas institucionais.

A governadora afirmou que o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e a Constituição são os pilares fundamentais para garantir a estabilidade do Brasil. Raquel Lyra ainda enfatizou que a sua prioridade no momento é a gestão do estado e a corrida eleitoral em Pernambuco.

