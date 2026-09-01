Em Jaboatão, Raquel Lyra pede que apoiadores conquistem "mais voto"
Durante caminhada em Jaboatão, Raquel Lyra também citou obras e voltou a falar de novos concursos para segurança pública
Publicado: 01/09/2026 às 20:48
Governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) faz caminhada no Centro de Jaboatão (Foto: Mauricio Ferry/DP Foto)
Candidata à reeleição, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), fez uma caminhada no Centro de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, nesta terça-feira (1º), e incentivou que os apoiadores conquistem novos votos.
“Se vocês confiam, porque a mudança que a gente começou em Pernambuco não pode parar, vamos seguir em frente, vamos conquistar todo dia mais voto.”
No ato, Raquel também fez um balanço da sua gestão, citou obras em andamento e voltou a prometer novos concursos na segurança pública.
Ela listou, ainda, ações realizadas pelo governo no município. Entre os projetos mencionados estão a construção da barragem de Engenho Pereira, a entrega de obras no bairro de Jardim Monte Verde, obras de drenagem e contenção de encostas, além da construção e entrega de unidades habitacionais.
“Estamo aqui, meu amigo, para somar. Unidos. Independentemente de cor, de bandeira partidária. A nossa bandeira é Pernambuco”, afirmou. Na sequência, Raquel mencionou uma escola técnica em obras e serviços de pavimentação que também estariam sendo realizadas na cidade.
A candidata projetou novos investimentos para o município caso seja reeleita. “Se a gente acelerou depois de arrumar a casa, é porque a gente não vai parar. Nos próximos quatro anos serão os melhores anos da história de Jaboatão e os melhores anos da história de Pernambuco e eu estou pronta pra liderar esse governo pelos próximos anos”, disse.
Durante o discurso, Raquel fez referência ao clima de disputa eleitoral e afirmou que sua campanha pretende responder aos ataques com "trabalho". A fala ocorre diante de uma campanha marcada por troca de acusações entre grupos políticos.
“E, gente, eu queria combinar uma coisa com vocês: tem muito gesto de violência e de agressão. Nós responderemos com amor e com trabalho e com a maior vitória política que Pernambuco já viu”, afirmou.
A governadora também agradeceu aos apoiadores de Jaboatão. “Vocês sabem que eu não venho aqui pra tirar retrato e ir embora. Mainha veio pra ficar. Quem tá com Mainha levanta a mão. Nós vamos levar essa mensagem, não é só aqui pra Jaboatão, não, é pra cada recantinho do nosso estado.”
No fim do discurso, a candidata destacou dados de segurança pública e afirmou que agosto teria sido "o mês mais seguro da história de Pernambuco", além de anunciar a previsão de novos concursos com 3,9 mil vagas para as forças policiais.