Alfredo Gaspar, vice na chapa de Flávio Bolsonaro, declara apoio a Raquel Lyra em vídeo

A declaração amplia a lista de lideranças bolsonaristas que já apoiam Raquel Lyra no estado

Vídeo mostra candidato a vice anunciar apoio à reeleição de Raquel Lyra em Pernambuco (Crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputado)

O candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), Alfredo Gaspar, confirmou apoio à reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD) em Pernambuco. "Em Pernambuco, a governadora Raquel Lyra tem demonstrado que está no caminho para derrotar o PT e o PSB. Tropa de Pernambuco: não tenho dúvida nenhuma que a melhor opção ao governo é a governadora Raquel Lyra", disse Gaspar em vídeo que circula nas redes sociais.

A declaração amplia a lista de representantes bolsonaristas que já apoiam Raquel Lyra no estado. Também integram esse grupo o candidato ao Senado Mendonça Filho (PL), o ex-ministro de Jair Bolsonaro e candidato a deputado federal Gilson Machado (PL), o pastor Júnior Tércio (PP), Clarissa Tércio (PP) e Coronel Meira (PL).

Em julho, o Partido Novo também formalizou apoio à pré-candidatura de Raquel Lyra à reeleição. A legenda citou convergência em pautas como equilíbrio fiscal, modernização da administração pública, segurança pública e a concessão dos serviços da Compesa.

Segundo um levantamento feito pelo Portal Metrópoles, divulgado em agosto, Raquel Lyra conta com o apoio declarado de 145 dos 184 prefeitos de Pernambuco, o equivalente a 79% dos gestores municipais. João Campos (PSB) tem 39 prefeitos alinhados à candidatura, segundo o mesmo levantamento.

Assim como em 2022, Raquel Lyra evita declarar apoio a um candidato à Presidência da República. Questionada sobre o tema em diferentes ocasiões, a governadora tem se definido como "pernambuquista", termo utilizado para demonstrar que a prioridade é o estado, independente de bandeiras partidárias.

Entre os principais nomes de sua chapa e do entorno político mais próximo, apenas o candidato ao Senado Túlio Gadelha (PSD) tem histórico de apoio ao presidente Lula. O restante da base reúne setores da direita liberal, do bolsonarismo e do Centrão, caso do candidato ao Senado Eduardo da Fonte (PP).

