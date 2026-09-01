Gonet chamou Vorcaro de "máquina" e disse estar com saudade do banqueiro

Conversa entre o o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o dono do Master foi intermediada pelo advogado Ciro Soares

Paulo Gonet e o advogado Ciro Soares (Reprodução/Polícia Federal)

Os registros do celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, recuperados pela Polícia Federal mostram que o banqueiro também trocou mensagens com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Eles ainda conversaram por telefone. Segundo o Blog Fausto Macedo, os contatos teriam sido intermediados pelo advogado Ciro Soares.

Gonet, na conversa, chama Vorcaro de “máquina” e diz estar com saudades do banqueiro. Convidado pelo dono do Master para uma degustação de uísque em Londres, o PGR não apenas aceitou a oferta como pediu para o filho também ser convidado. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também participou do evento em Londres.

No dia 15 de março de 2025, o advogado Ciro Soares disse estar com Paulo Gonet. “Liga aqui. Ele quer falar com você”, enviou Soares. Na sequência, foram feitas quatro chamadas de voz.

Treze dias depois, Soares encaminha mensagens de Gonet para Vorcaro. “Já estou com saudade de você! Estou embarcando para Roma”, diz o texto. “Manda essa mensagem para ele”, diz outra mensagem. Na sequência o advogado informa: “Gonet mandou mensagem para você”.

