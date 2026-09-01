Eleitores podem consultar local de votação atualizado; saiba como conferir

A informação está disponível por meio de dois serviços da Justiça Eleitoral

Eleições (Paulo Pinto/Agência Brasil)

A partir desta terça-feira (1º), eleitores podem consultar o local de votação atualizado para as Eleições de 2026. A informação está disponível por meio de dois serviços da Justiça Eleitoral: o Autoatendimento Eleitoral e o aplicativo e-Título. O eleitor que optar pelo primeiro recurso, disponível pela internet, deve acessar o menu “Consultas” e selecionar a opção “Onde votar”.

Enquanto a segunda opção, é possível consultar os dados do título e do local de votação. Para acessar as informações, é necessário entrar no aplicativo e informar o número do CPF.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), o serviço passa a considerar também as informações referentes à Transferência Temporária do Eleitorado (TTE), permitindo que quem solicitou a mudança temporária confira onde deverá votar no dia da eleição.

Outros canais

Ainda conforme o Tribunal Regional, orientações sobre o local de votação ou outras dúvidas relacionadas aos serviços da Justiça Eleitoral podem ser acessadas por meio do Disque Eleitor do TRE-PE, pelo telefone (81) 3194-9400. Durante o período eleitoral, o atendimento está ampliado: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 13h às 18h.

Outra opção é a JULIA, chatbot disponível no site do tribunal. A ferramenta auxilia eleitoras e eleitores com dúvidas sobre título de eleitor, situação eleitoral e outros serviços da Justiça Eleitoral, mediante atendimento rápido, e pode ser utilizada diretamente pela internet.