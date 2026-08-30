Imagens foram divulgadas neste domingo (30) nas redes sociais do ex-presidente venezuelano; registros são datados de 25 de junho deste ano

Maduro aparece em fotos dentro de prisão nos Estados Unidos (Instagram/Reprodução)

O ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro apareceu em novas imagens dentro da prisão onde está detido em Nova York, nos Estados Unidos. As fotografias foram divulgadas neste domingo (30) em perfis atribuídos ao político nas redes sociais. Nos registros, ele veste um conjunto cinza, sorri para a câmera e faz o sinal de vitória com as mãos. As imagens estão identificadas com a data de 25 de junho deste ano.

A publicação foi acompanhada de uma mensagem direcionada aos familiares e apoiadores. No texto, Maduro afirma que permanece firme e agradece pelas manifestações de solidariedade, orações e mensagens recebidas durante o período de detenção.

“Quero que saibam que estamos firmes, com o coração cheio do amor de vocês”, escreveu. Ao final, citou uma passagem bíblica e afirmou: “Deus está conosco. Deus proverá. A Venezuela renascerá”.

As imagens são as primeiras conhecidas de Maduro dentro do Centro de Detenção Metropolitano, no Brooklyn, desde sua prisão.

Maduro está preso nos Estados Unidos desde janeiro, quando foi capturado em Caracas durante uma operação conduzida por forças norte-americanas.

