Durante evento em igreja evangélica, Raquel Lyra se emociona ao falar do pai João Lyra

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) esteve presente no Culto de Domingo ao lado de Eduardo da Fonte (PP) e relembrou a trajetória do pai

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) cumpriu agenda em evento sobre os 50 anos da Igreja Casa da Bênção, no Grande Recife. (Reprodução/Facebook/ Eduardo da Fonte.)

A governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, participou neste domingo (30) do culto comemorativo dos 50 anos da Igreja Casa da Bênção, no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife. Ela esteve acompanhada pelo candidato ao Senado Eduardo da Fonte (PP) e pela candidata a deputada federal Michele Collins (PP).

Em publicação nas redes sociais, a gestora definiu a data como "cinco décadas de portas abertas, de famílias que chegaram, de crianças que cresceram". Na ocasião, ela cumprimentou o apóstolo Jair de Oliveira, o bispo Antônio Palaroni, o pastor José Geraldo, a pastora Lenira Santos e os membros da comunidade.

Raquel recebeu do bispo Palaroni uma fotografia antiga do registro das obras do templo da Casa da Bênção em Caruaru, município do qual foi prefeita. Ao discursar, a governadora se emocionou ao relembrar a figura do pai, o ex-governador João Lyra Neto, que aparece na imagem, e comemorou a recuperação dele após passar por um procedimento cirúrgico.

"Ontem eu falei com ele, depois de 20 dias ele conseguiu sair do hospital", declarou. "Governar Pernambuco como a primeira mulher eleita governadora não é algo simples. Vim aqui para dizer que o que me colocou de pé foi a missão e o propósito", afirmou Raquel, agradecendo o apoio da família e as orações dos fiéis.

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) cumpriu agenda em evento sobre os 50 anos da Igreja Casa da Bênção, no Grande Recife. (crédito: Reprodução/Facebook/ Eduardo da Fonte.)

Durante o evento, Eduardo da Fonte entregou uma carta de compromisso ao pastor e deputado estadual Cleiton Collins, liderança evangélica ligada à denominação na capital.







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A Igreja Casa da Bênção iniciou suas atividades no Recife em 1976, trazida pelos missionários Jair de Oliveira e Jaime Caieiro, tornando-se a primeira unidade da igreja no Nordeste. Fundada em 1964, em Belo Horizonte, a denominação conta hoje com mais de duas mil igrejas no Brasil e presença no exterior.

Agenda em templos e eventos religiosos

A presença em agendas de cunho religioso tem sido frequente na rotina da governadora em 2026. Em março, Raquel participou da Vigília da Quaresma com o frei Gilson, na Arena de Pernambuco.

Em abril, a gestora recebeu lideranças evangélicas de diversas denominações no Palácio do Campo das Princesas. Em julho, esteve nas celebrações da padroeira do Recife, Nossa Senhora do Carmo, e no dia seguinte participou do 22º Congresso de Mulheres da Assembleia de Deus, em Abreu e Lima.

Já em agosto, sua presença em um culto da Assembleia de Deus Novas de Paz, em Jaboatão dos Guararapes, gerou repercussão nas redes sociais por reunir a governadora a lideranças do segmento conservador evangélico pernambucano, conforme registrado pelo portal CartaCapital.