Flávio Bolsonaro defende redução de "entraves ambientais" em Angra

Durante motociata o candidato à Presidência pelo PL afirmou que pretende destravar investimentos em Angra dos Reis, com medidas de desenvolvimento que preservem o meio ambiente

Candidato do PL participou de motociata e barqueata neste sábado (Foto: Vittor Sales/ Divulgação)

Durante uma motociata em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, neste sábado (29/8), o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) defendeu a redução de "entraves ambientais e burocráticos" para estimular o desenvolvimento do turismo no município.

Segundo o candidato, Angra dos Reis tem potencial para ampliar a atividade turística e gerar mais desenvolvimento econômico. Ele afirmou que eventuais mudanças devem manter a preservação ambiental como princípio.

“Vamos falar de propostas para Angra dos Reis, esse lugar maravilhoso que tem que viver cada vez mais do turismo. Vamos destravar amarras ambientais e burocráticas, sempre respeitando o meio ambiente, mas desenvolvendo”, disse.

Flávio participou da atividade acompanhado de uma comitiva de candidatos do Partido Liberal. Entre os aliados estavam Alfredo Gaspar, indicado como candidato a vice, Douglas Ruas, que disputa o governo do estado do Rio de Janeiro, Carlos Portinho e Carlos Jordy, candidatos ao Senado, e Renato Araújo, que concorre a uma vaga de deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Flávio também citou o setor energético e defendeu a conclusão da usina nuclear Angra 3. Segundo ele, a obra representa um custo anual elevado para os cofres públicos e deveria contar com a participação da iniciativa privada.

“Energia é uma questão a ser enfrentada no Brasil e aqui, em Angra, temos as usinas nucleares Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que está até hoje sem terminar. Ela consome quase R$ 1 bilhão por ano dos cofres públicos. Então, junto da iniciativa privada, temos que concluir essa obra”, disse.

Link da matéria original no site do Correio Braziliense