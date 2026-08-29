Veja o que Flávio Bolsonaro anotou na mão para entrevista na Globo
Candidato repetiu episódios do pai e levou "cola" para sabatina
Publicado: 29/08/2026 às 11:48
Flávio Bolsonaro foi escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para ser candidato a presidente (Reprodução/TV Globo)
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apareceu com anotações na mão esquerda na entrevista à TV Globo na noite desta sexta-feira (28).
A anotação lembra episódios do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que também levou uma “cola” na mão para uma sabatina da Globo e a um debate com o presidente Lula (PT) nas eleições de 2022.
"Cola" de Flávio Bolsonaro
Desta vez, Flávio escreveu “mudança”, “futuro” e “7/set”. Provavelmente, trata-se de uma referência à manifestação bolsonarista marcada para o dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).
O evento, que terá o presidenciável como figura principal, busca dar tração à campanha nacional e demonstrar força do campo bolsonarista.
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