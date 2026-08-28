Caiado critica Desenrola, juros e diz pedir fim de sigilo em casos do Master e INSS ao STF

Ronaldo Caiado em sabatina realizada pelo Correio Braziliense (Marcelo Ferreira CB/DA Press)

O candidato à Presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, criticou o programa Desenrola e afirmou que a iniciativa do governo federal "é uma farsa". Na avaliação dele, o custo do crédito inviabiliza a produção e pressiona a atividade econômica. "Juro real de 9,5% quebra qualquer produtor de qualquer área", afirmou ele nesta sexta-feira (28) em evento da Associação Comercial do Rio de Janeiro. "Com a taxa de juros atual, ninguém vai investir no Brasil; é melhor ser rentista."

Ao tratar de contas públicas, o candidato afirmou que "o Orçamento está 100% comprometido" e que, "se o Brasil não mudar, não precisa de presidente, pois será só pagar", em referência, segundo ele, ao espaço reduzido para políticas públicas e investimentos diante de despesas obrigatórias.

O candidato criticou ainda o arcabouço fiscal adotado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. "Todo mundo sabe que o governo fraudou o arcabouço fiscal mentindo", disse, ao sustentar que houve manipulação de premissas e falta de transparência na condução das regras fiscais.

Caiado reafirmou ainda que pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a retirada de sigilo em temas que, segundo ele, são de interesse público no contexto eleitoral. "Pedi que o STF abra mão do sigilo do Master e do INSS para que eleitor não vote enganado", afirmou.