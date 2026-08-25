Caiado nega ter feito proposta para Zema desistir da disputa presidencial
Aliados do candidato do PSD teriam admitido a existência de tratativas entre membros da legenda e do partido Novo para uma eventual desistência do mineiro
Publicado: 25/08/2026 às 13:03
Ronaldo Caiado é candidato à Presidência da República pelo PSD (Gabriel Pinheiro/CNI)
O candidato a presidente Ronaldo Caiado (PSD) afirmou nesta terça-feira (25) que não está negociando a desistência de Romeu Zema (Novo) da disputa pela Presidência.
Segundo a Jovem Pan, aliados de Caiado admitiram a existência de tratativas entre membros do PSD e do Novo para uma eventual desistência de Zema na disputa pelo Palácio do Planalto. Nessa hipótese, segundo os interlocutores ouvidos pela emissora, Zema concorreria ao Senado por Minas Gerais e apoiaria Caiado na disputa à Presidência.
Caiado negou a hipótese e disse "respeitar" seu adversário. "Não existe nenhuma conversa nesse sentido."
A fala ocorreu antes da participação do pessedista em um fórum com candidatos à Presidência e ao governo de São Paulo promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB).
Neste domingo (23), antes do debate promovido pela Band, pelo Estadão e por um pool de veículos, Caiado criticou o ex-governador de Minas pela ausência no encontro.
Ao criticá-lo pela desistência , o goiano afirmou que essa postura só poderia ser explicada pela hipótese do candidato do Novo estar renunciando à campanha. Ainda assim, afirmou desconhecer planos de Zema nesse sentido.
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