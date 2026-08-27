João Campos promete delegacias 24 horas e monitoramento eletrônico para mulheres

Candidato ao Governo de Pernambuco visitou o Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida e falou de propostas para proteção das mulheres

João Campos propõe criar Centros da Mulher em diferentes regiões de Pernambuco (Foto: Edson Holanda/Divulgação)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou, nesta quinta-feira (27), que pretende ampliar a política de segurança voltada às mulheres, com a implantação de delegacias funcionando 24 horas nas cidades-polo do Estado e a oferta de tornozeleiras eletrônicas para monitoramento de agressores.

A declaração foi feita durante visita ao Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, no Bairro do Recife.

“Nós vamos fortalecer a política de segurança para as mulheres. Com isso a gente vai garantir delegacias 24 horas em todas as cidades polos de Pernambuco, funcionando 7 dias por semana, além de tornozeleira [eletrônica] disponível para que todos os agressores e mulheres de Pernambuco sejam monitorados eletronicamente e tenham uma proteção efetiva que o Estado vai garantir”.

A proposta de monitoramento integra o chamado Escudo Lilás, apresentado pelo candidato como um sistema voltado para mulheres que possuem medidas protetivas. Pelo modelo, o agressor utilizaria tornozeleira eletrônica, enquanto a mulher receberia um dispositivo capaz de emitir um alerta caso ele entre em um raio de aproximação previamente determinado.

A ocorrência também seria encaminhada a uma central de monitoramento para permitir uma resposta das forças de segurança.

João também propôs ampliar as Salas Lilás, atualmente instaladas em unidades especializadas de atendimento às mulheres. A ideia é levar o modelo para delegacias comuns e equipamentos das áreas de assistência social e saúde, com atendimento humanizado, escuta qualificada e encaminhamento das vítimas para a rede de proteção.

Centros regionais

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Durante a visita ao Centro Marta Almeida, João defendeu ainda a criação de Centros Regionais de Promoção dos Direitos da Mulher em diferentes regiões de Pernambuco. A proposta é levar para o interior um modelo que concentre serviços de acolhimento e atendimento psicossocial, orientação jurídica, saúde, qualificação profissional, empreendedorismo e iniciativas de autonomia econômica.

“O compromisso central é a gente criar espaços como esse em Pernambuco inteiro, com empreendedorismo, formação, assistência de saúde, acolhimento e orientação jurídica. A gente quer construir uma agenda integrada e poder ouvir as mulheres."

Segundo o candidato, as medidas devem combinar ações de segurança com políticas de prevenção à violência. Entre as propostas está a criação de Núcleos de Prevenção à Violência contra a Mulher nas escolas da rede estadual, com atividades voltadas a estudantes, professores e equipes escolares.

“Não é apenas a pauta da segurança. É preciso entender quais são os caminhos que levam à violência e como a gente constrói uma sociedade melhor, ensinando desde cedo que as mulheres precisam ser tratadas com respeito e que violência não é aceitável”, afirmou.

João também declarou que a proteção às mulheres deve ser tratada como uma prioridade na política de segurança.