João Campos defende cautela com IA e fala sobre Eduardo: "As homenagens que puder, vou fazer"

João Campos (PSB) em sabatina no Diario de Pernambuco (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Durante a sabatina no Diario de Pernambuco, nesta terça-feira (25), o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) falou sobre Inteligência Artificial (IA) nas eleições e citou o uso de imagens de seu pai, o ex-governador Eduardo Campos.

João afirmou ter uma relação de forte referência pessoal e política com o pai e disse que pretende continuar prestando todas as homenagens que puder a Eduardo Campos. Segundo ele, ferramentas digitais, incluindo a Inteligência Artificial, devem ser utilizadas com cautela.

“Eu tenho uma referência muito grande na minha vida com o meu pai, o ex-governador Eduardo Campos. Eu tenho uma referência dele enquanto pai para filho. Foi um pai espetacular, um pai presente”, afirmou.

Para ele, há uma diferença entre empregar a ferramenta para preservar a memória de uma pessoa e utilizá-la para produzir conteúdos com o objetivo de atacá-la.

“Esses mecanismos digitais têm que ser utilizados sempre seguindo as regras, com cautela. Agora, entre estar homenageando o meu pai com IA ou estar sendo vítima de ataque manhã, tarde e noite, como eu estou sendo, inclusive com uso de IA contra a minha figura pública e pessoal, é isso que diferencia quem está num caminho de buscar construir”, afirmou.

João Campos disse ainda que o uso da tecnologia para ataques à sua imagem representa uma diferença entre os grupos que disputam as eleições em Pernambuco e no país.

“Imagina usar uma IA para homenagear seu pai versus ter sido vítima de um uso para atacar a minha honra. Isso é o que diferencia os dois lados que estão nessa eleição, tanto em Pernambuco quanto no Brasil”, concluiu.