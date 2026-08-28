João Campos nega proximidade com Amisadai e pede investigação do "gabinete do ódio"

Socialista afirma que não tem qualquer relação de amizade com ex-servidor e diz que denúncias sobre suposto esquema devem ser investigadas pela Justiça e pela polícia

Candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), em entrevista coletiva (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) negou a existência de uma relação próxima com Amisadai Andrade da Silva, considerado o pivô de um suposto esquema de perseguição a adversários da governadora Raquel Lyra (PSD). Em agenda com apoiadores no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, nesta sexta-feira (28), o socialista afirmou não ter vínculo com o ex-servidor estadual. João também negou que Amisadai tenha participado de sua gestão à frente do Recife.

“Pernambuco agora está tendo a oportunidade de ver a rede de ódio montada nos laços do Palácio de Governo para me atacar, onde a gente está vendo as pessoas vestindo a própria roupa da rede de ódio, utilizando nas suas páginas, vídeos mentirosos e ataques, trazendo ilações. Eu não tenho nenhuma relação de amizade com Amisadai, eu nunca o contratei, nunca o nomeei, nunca fez parte da minha equipe, eu nunca pedi acesso a ele da Caixa Econômica Federal, e a candidata adversária já não pode dizer o mesmo”, afirmou o ex-prefeito.

A existência de uma suposta ligação entre Amisadai e João Campos foi divulgada pela campanha de Raquel Lyra na noite desta quinta-feira (27). Em vídeo publicado nas redes sociais, o perfil oficial da governadora replicou uma mensagem em que João parabenizava Amisadai pelo nascimento da filha, além de citar que a gestão do ex-prefeito teria destinado recursos ao Portal de Prefeitura, comandado à época pelo ex-servidor estadual.

João Campos afirmou que as denúncias relacionadas ao suposto esquema são graves e disse que sua equipe jurídica já adotou medidas para levar o caso às autoridades. O candidato disse que fatos relatados pelo ex-servidor não deveriam ser tratados como uma disputa de versões políticas, mas investigados pelos órgãos competentes.

“O que o servidor aponta são crimes, não é opinião. É dizer que vai pagar com recurso público, é dizer que a missão é desidratar adversário, que tinha que ser nomeado no Governo do Estado, e ele foi nomeado, a cessão foi feita, foi solicitada pelo Estado, a Caixa Econômica cedeu e ele foi nomeado pelo Governo do Estado para receber dinheiro público, mais de R$ 300 mil só de salário para atacar adversário. Nada disso foi respondido. O que tem que ser respondido é isso."

O socialista também criticou a reação da campanha adversária às acusações. Para João, a publicação de conteúdos que associam seu nome a Amisadai seria uma tentativa de desviar o foco das denúncias apresentadas contra integrantes do governo estadual. Ele classificou as publicações como “uma mentira construída para querer criar uma cortina de fumaça”.

Sobre a mensagem enviada a Amisadai, utilizada pela campanha de Raquel para apontar uma suposta proximidade entre os dois, João Campos afirmou que se tratou de um vídeo de parabéns, algo que, segundo ele, é comum em sua rotina.

O candidato citou que também costuma gravar mensagens para eleitores, familiares e pessoas que solicitam vídeos, e afirmou que outras figuras políticas fazem o mesmo. “Não tenho nenhuma relação de amizade, nunca me reuni e muito menos fazia parte da minha equipe."

João Campos disse ainda que pretende deixar a apuração do caso para as autoridades e concentrar sua campanha em propostas para Pernambuco. “Eu vou seguir fazendo a minha parte. A minha parte é: assuntos como esse vão ter que ser tratados pela Justiça e pela polícia, e eu vou tratar do futuro de Pernambuco”, afirmou.

Ao comentar novamente as acusações, o socialista afirmou que vem sendo alvo de ataques há cerca de um ano e meio e classificou a suposta rede de perseguição como criminosa. Para ele, denúncias dessa natureza precisam ser encaminhadas à Justiça.

“Isso é ilegal, isso é criminoso. Então, se você é vítima de algo ilegal e se você é atacado por algo criminoso, você vai ter uma obrigação moral de denunciar isso. Por isso que os nossos advogados fizeram todas as denúncia."

Na sequência, o candidato voltou a destacar sua estratégia eleitoral e disse estar confiante na vitória. Ele afirmou que sua campanha tem adotado uma postura propositiva e que seu plano de governo foi apresentado antes das demais candidaturas.

Entre as propostas citadas, João mencionou a construção de quatro hospitais e a implantação do que classificou como o maior programa hídrico da história de Pernambuco.