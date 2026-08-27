"Deus está vendo tudo", diz João Campos ao reforçar acusações de perseguição

Candidato ao governo do estado, João Campos (PSB) enfatizou discurso de perseguição durante agenda nesta quinta-feira (27)

Candidato ao governo do estado de Pernambuco, João Campos (PSB) (Foto: Amauri Lins/DP Foto)

O candidato ao governo do estado João Campos (PSB) reforçou as acusações de perseguição que tem feito nos últimos dias contra a sua adversária, a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD). A declaração foi dada nesta quinta-feira (27), durante a inauguração do Comitê de Liana Cirne, no bairro da Madalena, na Zona Norte do Recife.

“Deus está vendo tudo. Estamos enfrentando práticas da extrema-direita, de ódio, de perseguição, de mentira, de ataques em massa, de estruturação de poder com recurso público para atacar adversários, e a gente não vai baixar a cabeça”, alegou.

João acrescentou ainda que está “feliz e animado” e que tem certeza de que irá “construir uma grande vitória”.

“Lula dá com uma mão e o governo tira com outra”

Seguindo na linha das críticas que tem feito a Raquel, o ex-prefeito do Recife voltou a pontuar críticas à saúde estadual, a exemplo do comentário de que o segmento teria “piorado” nesta gestão, durante sabatina realizada pelo Diario, na terça-feira (25).

“Vamos colocar mais dinheiro na saúde, porque, enquanto Lula botou mais de 2 bilhões de reais na saúde do estado, a atual gestão tirou mais de 600 milhões. O presidente deu ao povo cuidado com a mão e o estado tirou com a outra, porque faltou compromisso e respeito a quem está numa fila de cirurgia, quem precisa de um diagnóstico e acolhimento”, acrescentou.