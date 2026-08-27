° / °
Política
ELEIÇÕES 2026

"Deus está vendo tudo", diz João Campos ao reforçar acusações de perseguição

Candidato ao governo do estado, João Campos (PSB) enfatizou discurso de perseguição durante agenda nesta quinta-feira (27)

Amauri Lins e Nicolle Gomes

Publicado: 27/08/2026 às 23:11

Seguir no Google News

Candidato ao governo do estado de Pernambuco, João Campos (PSB)/Foto: Amauri Lins/DP Foto

Candidato ao governo do estado de Pernambuco, João Campos (PSB) (Foto: Amauri Lins/DP Foto)

O candidato ao governo do estado João Campos (PSB) reforçou as acusações de perseguição que tem feito nos últimos dias contra a sua adversária, a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD). A declaração foi dada nesta quinta-feira (27), durante a inauguração do Comitê de Liana Cirne, no bairro da Madalena, na Zona Norte do Recife.

“Deus está vendo tudo. Estamos enfrentando práticas da extrema-direita, de ódio, de perseguição, de mentira, de ataques em massa, de estruturação de poder com recurso público para atacar adversários, e a gente não vai baixar a cabeça”, alegou.

João acrescentou ainda que está “feliz e animado” e que tem certeza de que irá “construir uma grande vitória”.

“Lula dá com uma mão e o governo tira com outra”

Seguindo na linha das críticas que tem feito a Raquel, o ex-prefeito do Recife voltou a pontuar críticas à saúde estadual, a exemplo do comentário de que o segmento teria “piorado” nesta gestão, durante sabatina realizada pelo Diario, na terça-feira (25).

“Vamos colocar mais dinheiro na saúde, porque, enquanto Lula botou mais de 2 bilhões de reais na saúde do estado, a atual gestão tirou mais de 600 milhões. O presidente deu ao povo cuidado com a mão e o estado tirou com a outra, porque faltou compromisso e respeito a quem está numa fila de cirurgia, quem precisa de um diagnóstico e acolhimento”, acrescentou.

eleições 2026 , João Campos
Mais de Política
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP