Raquel Lyra posta no instagram vídeo que mostra ligação entre João Campos e Amisadai

Ex-prefeito abençoou nascimento da filha do acusado por ataques e sua gestão municipal destinou recursos ao mesmo portal envolvido na denúncia

Vídeo original estava postado no perfil do acusado (Instagram/ Reprodução)

Após ser acusada de financiar ataques a João Campos por meio de um portal de notícias, a governadora Raquel Lyra, candidata à reeleição, postou no instagram na noite desta quinta um vídeo antigo que mostra saudações do ex-prefeito do Recife a Amisadai Andrade da Silva, acusado de ser o responsável pelo esquema.

No post, João Campos manda um abraço para Amisadai pela chegada de uma filha. Raquel também mostra que a prefeitura do Recife, na época da gestão do candidato, chegou a destinar recursos para o portal citado no esquema.

Nesta semana, Amisadai foi exonerado do cargo comissionado que ocupava na Arena de Pernambuco, um dia após ser citado em reportagem exibida em rede nacional pela TV Record pelo suposto "gabinete do ódio".