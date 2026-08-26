Lula diz querer "pacificar o Brasil" e critica polarização política

O presidente Lula fez uma comparação com episódios da história brasileira e citou o ex-presidente Juscelino Kubitschek

Lula ao lado dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta, em Brasília (Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quarta-feira (26), que pretende “pacificar o Brasil” e deixar de lado a polarização política para concentrar o debate em problemas que considera prioritários para o país.

Em pronunciamento no Palácio da Alvorada, após o almoço, Lula falou sobre relatos apresentados por ex-comandantes das Forças Armadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito de pressões e discussões sobre uma possível ruptura institucional durante o governo de Jair Bolsonaro.

O presidente fez uma comparação com episódios da história brasileira e citou o ex-presidente Juscelino Kubitschek. “Os mesmos que Juscelino Kubitschek fez agora há 50 anos atrás, dia 22 agora da morte de Juscelino Kubitschek”, afirmou.

Na sequência, Lula disse que sua prioridade é governar e criticou o ambiente de polarização política. “O que eu quero é governar. Ninguém aguenta mais essa polarização”, declarou.

O petista também mencionou episódios de contestação ao governo de Juscelino Kubitschek e relacionou o período histórico às discussões atuais sobre democracia e instituições.

“Parte daqueles anistiados por Juscelino Kubitschek, oito anos depois, ajudaram a promover o golpe de 64. Você teve a tentativa de Jacareacanga, a Aeronáutica Brasileira rebelou, tentou derrubar Juscelino Kubitschek”, disse.

Confira matéria no Correio Braziliense.