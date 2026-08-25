Túlio Gadêlha indica aliado para Secretaria de Esportes de Pernambuco

Robson Fellype Santana de Paula substitui Ivete Lacerda no cargo. Mudança ocorre em meio à consolidação da aliança entre o candidato ao Senado e a governadora Raquel Lyra

Candidato ao Senado, Túlio Gadêlha (PSD), e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) (Foto: Divulgação)

O Governo de Pernambuco nomeou, nesta terça-feira (25), Robson Fellype Santana de Paula para comandar a Secretaria de Esportes. Aliado do deputado federal e candidato ao Senado Túlio Gadêlha (PSD), Robson substitui Ivete Jurema Esteves Lacerda, que deixou o cargo a pedido. A mudança amplia o espaço político de Túlio dentro da gestão da governadora Raquel Lyra (PSD).

A troca foi formalizada por meio de duas portarias. No ato nº 4.988, o governo exonera Ivete Lacerda do cargo de secretária de Esportes, com efeitos a partir desta terça-feira. Na portaria nº 4.989, Robson Fellype Santana de Paula é nomeado para exercer a mesma função, também a partir de 25 de agosto.

Robson é advogado e atuou no gabinete parlamentar de Túlio Gadêlha na Câmara dos Deputados.

Nas últimas semanas, a aliança de Túlio e Raquel passou por um momento de tensão e a candidatura de Túlio ao Senado chegou a ser colocada em dúvida nos bastidores. Após a definição, Túlio confirmou a permanência na chapa e passou a atuar ao lado da governadora na campanha.

A indicação de Robson acrescenta um componente político à estrutura do governo no momento em que a chapa de Raquel entra na fase eleitoral. A mudança na Secretaria de Esportes ocorreu após movimentações políticas do deputado para ampliar seu espaço no governo.

Disputa pelo Senado

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Na pesquisa Datafolha divulgada na última sexta-feira (21), Túlio Gadêlha aparece com menos de 5% das intenções de voto. O levantamento mostra Marília Arraes (PDT), com 15%, Humberto Costa (PT), com 14%, Mendonça Filho (PL), com 12%, e Eduardo da Fonte, companheiro de chapa de Túlio, com 11%.

Túlio, por sua vez, tenta ampliar sua inserção política no estado e afirma ter reunido o apoio de mais de 80 prefeitos à sua candidatura.

Para Raquel, a consolidação da chapa também ocorre em um cenário eleitoral favorável na corrida pelo governo. O mesmo Datafolha aponta a governadora com 47% das intenções de voto, contra 40% de João Campos (PSB).

