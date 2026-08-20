Flávio Bolsonaro diz que debate sobre caso Dark Horse "é página virada"

Candidato já havia dito que apresentaria publicamente um relatório detalhado sobre o caso; Na mesma fala, Flávio atacou o governo federal e afirmou que quem "deveria explicações" é o presidente Lula

Anteriormente, Flávio havia dito que apresentaria publicamente um relatório detalhado sobre o financiamento do longa-metragem (AFP)

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, 20, que considera "página virada" o debate sobre o caso do filme Dark Horse e salientou que a prestação de contas já foi realizada. Ele falou em coletiva de imprensa durante agenda no Mercado Municipal de São Miguel, na zona leste da capital paulista.

Anteriormente, Flávio havia dito que apresentaria publicamente um relatório detalhado sobre o financiamento do longa-metragem, que contou com verba de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Na mesma fala, o candidato atacou o governo federal e afirmou que quem deveria explicações é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio também mencionou o filho do presidente, Lulinha, e classificou o PT como o "governo mais corrupto e incompetente" da história do País.

A agenda reuniu ainda o prefeito Ricardo Nunes (MDB), e os candidatos ao Senado pelo bolsonarismo Guilherme Derrite (PP), deputado federal, e André do Prado (PL), presidente da Assembleia Legislativa. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não participou; aliados atribuíram a ausência à sabatina CBN/Valor/O Globo, que ocorre nesta quinta.

Dentro do mercado, Flávio ficou cercado por apoiadores, muitos com camisas verde e amarela e bandeiras do Brasil, que entoaram gritos de "Flávio" e "mito", além de palavras de ordem contra Lula. Do lado de fora, houve protestos contra Tarcísio e Flávio, com predominância de críticas ao governador. Em seguida, Flávio e Nunes entraram em um armazém no interior do mercado.

