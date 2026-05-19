Flávio Bolsonaro admite encontro com Vorcaro após prisão do banqueiro

Senador afirma que visitou banqueiro em São Paulo para "botar um ponto final" na crise envolvendo filme sobre Jair Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Andressa Anholete/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou nesta terça-feira (19/5) que esteve pessoalmente com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, após o empresário passar a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

A declaração foi dada durante coletiva de imprensa após reunião com a bancada do Partido Liberal (PL), em Brasília, convocada para conter os efeitos políticos da crise envolvendo o financiamento do filme Dark Horse, produção inspirada na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história”, afirmou o senador ao detalhar a relação que manteve com Vorcaro.

Segundo Flávio, o contato com o dono do Banco Master ocorreu exclusivamente por causa da busca de investidores para o longa-metragem. O parlamentar relatou que conheceu Vorcaro no fim de 2024, durante um jantar em que discutia as dificuldades para financiar o projeto no Brasil.

“Qualquer relação minha com o banco foi única e exclusivamente por causa do filme do meu pai”, disse. Segundo ele, empresários brasileiros demonstravam receio em associar suas marcas a uma produção sobre Jair Bolsonaro, motivo que levou os organizadores a estruturarem o filme nos Estados Unidos.

Na coletiva, Flávio afirmou que Daniel Vorcaro era visto, à época, como um empresário “acima de qualquer suspeita”, com trânsito entre autoridades, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e empresários. O senador relatou que o banqueiro chegou a honrar parte dos pagamentos previstos em contrato, mas deixou de cumprir parcelas a partir de maio de 2025.

De acordo com o parlamentar, a produção tentou diversas vezes obter respostas sobre a continuidade do financiamento. O áudio divulgado recentemente, segundo ele, ocorreu justamente no momento em que buscava uma posição definitiva do empresário para evitar a paralisação do filme.

“O filme já estava no grande eixo. Encerrar aquilo seria uma catástrofe”, afirmou.

Flávio volta a cobrar CPMI do Master



Flávio disse ainda que decidiu procurar Vorcaro em São Paulo depois que o banqueiro passou a ser alvo de medidas judiciais. Segundo o senador, a intenção da visita foi encerrar qualquer pendência relacionada ao projeto e entender a gravidade da situação financeira enfrentada pelo empresário.

Durante a coletiva, o parlamentar também tentou ampliar o foco da crise ao citar reportagem que revelou encontros entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), integrantes do governo e Daniel Vorcaro em meio às negociações envolvendo o Banco Master. Flávio afirmou que os fatos reforçam a necessidade de instalação de uma CPMI para investigar o caso.

“É mais urgente do que nunca a CPMI do Banco Master. Vai ser a única forma de separar bandido de inocente”, declarou.

A fala ocorre em meio ao esforço do PL para conter o desgaste político provocado pelo episódio. Nos bastidores, aliados avaliam que a divulgação do áudio e a associação do nome de Flávio ao banqueiro provocaram ruídos junto ao mercado financeiro e aumentaram a pressão sobre a pré-campanha presidencial do senador.