° / °
Política
Dark Horse

Ministro do TCU apura relação de Flávio Bolsonaro e Vorcaro no caso Dark Horse

Suspeitam apontam para captação de pelo menos R$ 111 milhões de verbas públicas; Flávio Bolsonaro declarou que haveria "zero de dinheiro público"

Estadão Conteúdo

Publicado: 31/07/2026 às 20:12

Seguir no Google News Seguir

O ator norte-americano Jim Caviezel interpreta o ex-presidente Jair Bolsonaro no filme 'Dark Horse'/Divulgação

O ator norte-americano Jim Caviezel interpreta o ex-presidente Jair Bolsonaro no filme 'Dark Horse' (Divulgação)

O ministro Benjamin Zymler, do Tribunal de Contas da União (TCU) foi sorteado relator da representação apresentada pelo Ministério Público junto à Corte que pede a apuração de indícios de irregularidades envolvendo a captação de recursos para a produção do filme "Dark Horse", inspirado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o pedido, diálogos divulgados pela imprensa apontam que Flávio Bolsonaro teria solicitado recursos a Vorcaro para financiar a produção do filme. A representação menciona um acordo que previa repasses de R$ 124 milhões para o projeto, dos quais R$ 61 milhões teriam sido efetivamente transferidos por meio da Entre Investimentos, empresa que, segundo o documento, seria ligada ao ex-controlador do Banco Master.

Além do volume que teria vindo diretamente de Vorcaro, o pedido também cita R$ 111 milhões captados por estruturas ligadas à produção por meio de recursos que tangenciam o orçamento público incluindo emendas parlamentares e contratos administrativos.

"Há suspeitas contundentes de que estruturas associadas à produção do filme tenham captado no mínimo R$ 111 milhões em verbas que tangenciam o Orçamento Público, incluindo emendas parlamentares federais e contratos administrativos, somados a repasses da ordem de R$ 61 milhões provenientes do Banco Master" afirma Furtado na representação.

Veja também:

O subprocurador afirma ainda que o volume mobilizado assume proporções "colossais e incompatíveis" com a normalidade do setor, evidenciando uma vultosa disparidade em relação aos R$ 11 milhões inicialmente declarados pela produtora responsável.

"A divergência e a magnitude desses valores não apenas robustecem os indícios de ocultação de patrimônio, mas também evidenciam o trânsito massivo de verbas carimbadas do erário federal e municipal circulando pelas mesmas estruturas organizacionais associadas ao projeto, demandando o rastreamento integral por esta Corte para identificar o real destino dessa massiva quantia de recursos", acrescenta.

Segundo a representação, os valores contrastariam com declarações de Flávio Bolsonaro de que haveria "zero de dinheiro público" na produção cinematográfica.

Bolsonaro
Mais de Política
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP