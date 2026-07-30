PF pode incluir Flávio na lista da Interpol para rastrear recursos do "Dark Horse"
Medida ocorre para que países membros da corporação internacional auxiliem na identificação de recursos do Banco Master que teriam sido usados em esquema de lavagem de dinheiro
Renato Souza - Correio Braziliense
Publicado: 30/07/2026 às 15:18
Segundo o presidenciável Flávio, os recursos repassados por Vorcaro foram direcionados para financiar cinebiografia do pai (Minervino Júnior/CB/D.A Press)
Investigadores da Polícia Federal avaliam incluir o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na lista prateada da Polícia Internacional (Interpol). A corporação precisaria de autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para adotar a medida. O objetivo é rastrear recursos do Banco Master que foram enviados ao exterior.
As investigações apontam que R$ 61 milhões teriam sido transferidos por Daniel Vorcaro, dono do Master, para bancar o filme Dark Horse, que trata da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a suspeita é de lavagem de dinheiro, já que parte dos recursos teriam sido para bancar o deputado cassado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.
A lista prateada da Interpol é diferente da difusão vermelha da corporação. Enquanto a lista vermelha foca em pessoas foragidas, a prateada é usada para que os países membros cooperem informando fluxos financeiros que podem ser provenientes de crime. A difusão prateada é uma ferramenta relativamente nova, que a Polícia Federal fez adesão recentemente e está em fase de testes.
Além dos recursos para o Dark Horse, Vorcaro teria enviado mais dinheiro para fora, podendo chegar à casa dos bilhões. De acordo com fontes ligadas à investigação consultadas pelo Correio, boa parte do montante deve estar em contas em nomes de laranja em Dubai.
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