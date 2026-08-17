Em vídeo, Lula reforça apoio à chapa de João Campos

Registro publicado em conjunto nas redes sociais foi gravado na última sexta, ao lado de Marília Arraes e Humberto Costa

Lula aparece ao lado de João Campos (PSB), Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) em material de campanha. (Divulgação)

O apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à chapa majoritária liderada pelo candidato João Campos (PSB) em Pernambuco foi reforçado nesta segunda-feira (17) com uma publicação nas redes sociais. No vídeo, gravado e publicado em conjunto com os candidatos ao Senado Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), Lula pede voto no trio.

O encontro aconteceu na última sexta-feira (14), quando Lula recebeu apoiadores para a gravação de vídeos de apoio. Na ocasião, o presidente também fez um outro material dedicado a reforçar a adesão à candidatura de João Campos ao Executivo estadual.

“É simples: quem vota no Lula vota no João para governador. Quem vota no João para governador, vota em Marília para senadora. Quem vota em Marília para senadora, vota no Humberto para senador. Assim a gente ganha as eleições”, diz o presidente.

“Para a gente continuar trabalhando pelo Brasil e para a gente continuar fazendo as coisas por Pernambuco, é muito simples: você vota no Lula para presidente, vota no João para governador, vota na Marília para senadora e no Humberto para senador, porque hoje a gente pode votar em dois senadores”, completa.

O registro pretende ressaltar a coesão do “time de Lula”, como vem sendo chamada a chapa majoritária da Frente Popular de Pernambuco. Neste domingo (16), primeiro dia oficial de campanha eleitoral, o trio esteve unido no roteiro de atividades que contou com adesivaços, caminhadas e inauguração de comitê.

