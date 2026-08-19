Aécio Neves aciona TRE-PE para retirar federação PSDB/Cidadania da coligação de Raquel Lyra

Apesar da retirada, ambos os partidos que compõem a federação já sinalizaram apoio individual a Raquel Lyra; decisão impacta no tempo do guia

Aécio Neves integra a comissão interventora da Federação PSDB/Cidadania em Pernambuco (Foto: Alexssandro Loyola)

A comissão interventora à frente da Federação PSDB/Cidadania em Pernambuco solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), na noite desta terça-feira (18), a retirada do grupo político da coligação Pernambuco de Coração, da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD).

Sob a liderança interina do deputado federal Aécio Neves (MG), presidente nacional do PSDB, o diretório local busca formalizar uma decisão que já havia sido anunciada no início do mês, relativa à neutralidade na disputa majoritária estadual.

De acordo com a solicitação, assinada pelo advogado Thafynis Arthur Xavier, a federação “não integrará, no estado de Pernambuco, coligação majoritária para os cargos de governador, vice-governador e senador nas Eleições Gerais de 2026, mantendo posição de neutralidade político-partidária”.

Na prática, a saída da federação da coligação tem como principal impacto a redução no tempo de propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão destinado à chapa de Lyra. Com um bloco composto por PSD, União Brasil, PP, Avante, Podemos e Novo, a governadora terá à disposição 4 minutos e 17 segundos, enquanto a oposição liderada por João Campos (PSB) ficará com 5 minutos e 2 segundos.

Ainda segundo o documento, a convenção estadual realizada no dia 31 de julho, quando foi definido o apoio à chapa de Raquel Lyra, não teria validade “por vício de competência de órgão já destituído à época”.

Apesar da intervenção nacional, que mudou os rumos do posicionamento local, os partidos que compõem a federação seguem de forma isolada manifestando apoio à candidata da situação.

Logo após assumir como interventor, Aécio Neves ressaltou o alinhamento com Raquel. Já o diretório estadual do Cidadania repudiou a interferência nacional e aprovou apoio unânime à governadora.

Impasse e opção por neutralidade

No último dia 31 de julho, a Federação PSDB/Cidadania realizou a convenção partidária que definiu o apoio à então pré-candidata e governadora Raquel Lyra para o Governo de Pernambuco. Porém, a direção nacional do Cidadania havia optado por apoiar João Campos, o que motivou o impasse. Uma comissão interventora foi formada para assumir temporariamente o comando do grupo político local, que anunciou na sequência a neutralidade no contexto eleitoral majoritário.

