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Comunicado aos leitores: sabatinas realizadas pelo Diario de Pernambuco

Entrevistas serão realizadas presencialmente, no estúdio do Diario, e terão aproximadamente uma hora de duração

Alexandre Cunha

Publicado: 18/08/2026 às 18:42

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Confira as datas das sabatinas do Diario de Pernambuco/Fotos: Rafael Vieira/DP Foto, Edson Holanda e Karol Rodrigues/DP Foto

Confira as datas das sabatinas do Diario de Pernambuco (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto, Edson Holanda e Karol Rodrigues/DP Foto)

O Diario de Pernambuco comunica que, a pedido do candidato, precisou remarcar a sabatina de João Campos (PSB) para o dia 25 de agosto.

Já as sabatinas de Ivan Moraes (PSOL) e Raquel Lyra (PSD) estão mantidas nos dias 24 e 26 de agosto, respectivamente, conforme já anunciado.

As entrevistas serão realizadas presencialmente, no estúdio do Diario, e terão aproximadamente uma hora de duração.

A série foi estruturada para garantir as mesmas condições de participação aos candidatos, com tempo, formato, equipe de entrevistadores e regras iguais para todos.

Veja também:

Candidato , candidatos , diario , Entrevista , Entrevistas , Pernambuco
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