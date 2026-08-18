Comissão de Finanças da Alepe aprova diretrizes orçamentárias para 2027

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027, apresentado pela Seplag-PE durante audiência pública na Alepe

O projeto foi apresentado pelo o secretário de Planejamento, Fabrício Marques, para a comissão (Foto: Roberta Guimarães)

A Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou, nesta terça-feira (18), o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027, apresentado pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag-PE) durante audiência pública.

Segundo o secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques, a apresentação do projeto na Alepe "cumpre o rito de transparência e responsabilidade fiscal". A proposta orçamentária do Governo de Pernambuco prevê uma receita total de R$ 57,4 bilhões.

A estimativa da gestão estadual é que R$ 27,2 bilhões serão destinados a despesas com pessoal e encargos sociais, e os demais gastos somem R$ 21,3 bilhões. Além disso, a projeção de receitas totais é de R$ 59,2 bilhões em 2028 e R$ 63,1 bilhões em 2029.

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) foi enviado pelo Executivo Estadual no final de julho de 2026 e estabelece as prioridades e metas da administração pública atreladas à capacidade financeira de Pernambuco.