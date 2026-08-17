Saúde em disputa: candidatos a governo prometem novos hospitais em Pernambuco

Com perspectivas distintas sobre a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), os programas apresentados por Raquel Lyra (PSD), João Campos (PSB), Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) detalham propostas para a saúde pública do estado

As propostas vão da construção e ampliação de unidades hospitalares à telemedicina (Fotos: Miva Filho, Edson Holanda, Weslly Gomes e Divulgação)

Novos hospitais, combate às filas, descentralização do atendimento e uso de tecnologia estão entre as principais apostas dos candidatos ao Governo de Pernambuco para a saúde pública. Com o início oficial da campanha eleitoral, os planos de governo de Raquel Lyra (PSD), João Campos (PSB), Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) expõem diferentes visões para reorganizar a rede estadual e ampliar o acesso da população ao SUS.

As propostas vão da construção e ampliação de unidades hospitalares à telemedicina e aos mutirões para reduzir a espera por consultas, exames e cirurgias. Em uma das iniciativas mais específicas, Ivan Moraes propõe ainda a distribuição gratuita de cannabis medicinal pelo SUS.

Raquel Lyra

A atual governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra, apresenta o plano intitulado "Pernambuco Líder", com foco na consolidação de entregas e na descentralização da alta complexidade no estado.

As propostas da atual gestão para a saúde incluem a conclusão e ampliação de unidades regionais, como o Hospital da Mulher do Agreste e o Hospital Mestre Dominguinhos, ambos localizados em Garanhuns, além da construção de quatro novas maternidades regionais de alta complexidade.

Além disso, o plano aposta na consolidação da Rede Estadual de Dados em Saúde (REDS) para unificar prontuários eletrônicos e na expansão do aplicativo Saúde PE. O programa também prevê a continuidade do programa Cuida PE para redução de filas para cirurgias eletivas, a circulação de "Carretas da Saúde", focada no atendimento itinerante no interior, o fortalecimento de centros de reabilitação voltados à neurodivergência e a ampliação do programa Remédio na Porta para entrega domiciliar de medicamentos a pacientes crônicos.

João Campos

Com o lema: "Pernambuco Pronto para Fazer História", o plano do candidato e ex-prefeito do Recife, João Campos, é estruturado em 15 eixos estratégicos. No que se refere à saúde, Campos prioriza o combate às filas de espera por meio de mutirões integrados para exames, consultas e cirurgias eletivas.

Ademais, o projeto governamental aposta na regionalização e descentralização de serviços de média e alta complexidade para a população do Agreste, Sertão e Zona da Mata, o que reduziria a dependência histórica da Região Metropolitana do Recife.

Outras propostas defendidas no plano incluem a implementação de soluções de saúde digital e telemedicina para otimizar a regulação de leitos, a modernização da infraestrutura da rede hospitalar estadual, a ampliação da assistência materno-infantil e a expansão da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).



Recentemente, Campos prometeu, caso seja eleito, a construção do maior hospital público do Nordeste e outras três unidades hospitalares. Conforme informações da campanha do candidato, o Hospital Geral Metropolitano (HGM) será feito em parceria com o Governo do Brasil e contará com 900 leitos.

Outras três novas unidades hospitalares já anunciadas durante a pré-campanha integram: o Hospital da Criança do Agreste, o Hospital Geral do Araripe e o Hospital Geral do Vale do São Francisco.

Ivan Moraes

O candidato da Federação PSOL-Rede, Ivan Moraes, apresenta o "Por um Bem Viver em Pernambuco", construído mediante escuta popular e enfrentamento das desigualdades regionais. Na saúde, o ex-vereador do Recife foca no fortalecimento e na descentralização do SUS.

Além disso, o documento trata da universalização e do cofinanciamento estadual da atenção primária, além da criação de um hospital universitário em Caruaru, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o Governo Federal.

O plano também destaca a saúde mental com a expansão de equipes de redução de danos em todas as doze Gerências Regionais de Saúde (GERES) e a criação do Programa de Agricultura Urbana para Redução de Danos e Justiça Climática.

Um dos pontos de destaque no planejamento do pessolista é a pauta da cannabis medicinal e industrial. O documento propõe a criação de um comitê popular para definir diretrizes de distribuição pública e gratuita pelo SUS, além de instituir o Programa Estadual da Cannabis, articulando o cultivo por associações e o protagonismo do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (Lafepe) na fabricação de fitoterápicos e derivados industriais.

Renan Hallais

Com 12 eixos temáticos, o planejamento do estreante nas eleições gerais, Renan Hallais, foca em diagnósticos, compromissos e propostas práticas. Na área da saúde pública, a premissa do candidato é a eficiência operacional e a incorporação tecnológica, por meio de parcerias privadas.

Entre as principais propostas está o mapeamento e a expansão do uso de telelaudo em tempo real no interior do estado para exames de imagem, como tomografias e ultrassonografias, viabilizado por parcerias público-privadas, ou seja, PPPs.

O candidato ao governo de Pernambuco também propõe a criação de um programa estadual de cofinanciamento para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a centralização informatizada da regulação de leitos e consultas para combater possíveis gargalos de atendimento.

Hallais ainda enfatiza a modernização do controle de vetores por meio de inteligência epidemiológica, com uso de drones e mapas de calor do LIRAa, e a realização de mutirões itinerantes em parceria com a rede privada e filantrópica.

