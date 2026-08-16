Flávio Bolsonaro (PL) dá início à campanha presidencial em Copacabana, no Rio

O candidato do PL escolheu o Rio de Janeiro, berço político do bolsonarismo. Na ocasião, vestia uma camisa verde e amarela com os dizeres "Meu partido é o Brasil"

O lançamento ocorreu em um trio elétrico na Avenida Atlântica, palco tradicional de atos do ex-presidente Jair Bolsonaro (Reprodução)

O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) chegou à Praia de Copacabana, na zona Sul do Rio, na manhã deste domingo (16), para o lançamento oficial da campanha eleitoral.

Flávio atravessou um corredor montado na Avenida Atlântica em direção a um trio elétrico vestindo uma camisa verde e amarela com os dizeres "Meu partido é o Brasil". Ele estava acompanhado da mulher Fernanda e do candidato ao governo do Estado Douglas Ruas (PL). O candidato a vice de Flávio, Alfredo Gaspar, também participou do ato.

O lançamento ocorreu em um trio elétrico na Avenida Atlântica, palco tradicional de atos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mobilizações bolsonaristas.

No discurso no primeiro ato oficial de campanha, o candidato disse que não vai desistir do Brasil. E lamentou que seu pai não pode estar presente "porque é odiado" por uma parcela dos poderosos. Nas críticas ao atual governo, destacou: "O presidente da República está deixando legado de incompetência e corrupção."

O senador acrescentou que vai tratar o crime organizado, como PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. "Vou resgatar soberania do Brasil porque vou tratar PCC, Comando Vermelho e milícia como terroristas." E voltou a tecer críticas ao governo Lula. "O atual governo briga com País em outro continente, mas não briga com ladrão de celular, não temos soberania sobre nosso próprio celular." Ele afirmou que a gestão de seu pai foi a "última fronteira na defesa pela democracia".

O candidato do PL escolheu o Estado do Rio, berço político do bolsonarismo, para dar o pontapé inicial à campanha.

Os discursos que antecederam a chegada de Flávio foram marcados por acenos ao eleitorado feminino. Também houve menções ao ex-presidente Jair Bolsonaro e pedidos de "Volta, Bolsonaro" puxados pelo apresentador do evento.

Jair Bolsonaro

Ao falar do pai, se emocionou ao dizer: "É difícil comparar o Pelé com o filho do Pelé, mas estou aqui com toda humildade." Após enaltecer o ex-presidente, parou o discurso para os presentes ouvirem a fala de Bolsonaro. Num discurso rápido, o ex-presidente falou que o País precisa mudar e citou 'o medo' da filha caçula ficar órfã.

