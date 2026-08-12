Após sofrer AVC, líder do PT está consciente e possui quadro estável

Conforme atualização divulgada pela equipe do deputado, Uczai passou a noite bem, sem intercorrências, e tem "evolução clínica positiva"

O documento é assinado pelo líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (Foto: Gustavo Bezerra)

O deputado federal Pedro Uczai (PT-SC), líder do PT na Câmara dos Deputados, passou mal nesta terça-feira (11), durante uma reunião do Colégio de Líderes e foi internado em Brasília. O parlamentar sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico no cerebelo esquerdo e está consciente, orientado e estável, segundo a assessoria do petista.

Conforme atualização divulgada pela equipe do deputado nesta quarta-feira (12), Uczai passou a noite bem, sem intercorrências, e tem "evolução clínica positiva". Ele não apresenta alterações cognitivas ou motoras.

O parlamentar permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star para "observação e realização de exames complementares".

O episódio também teve impacto na agenda do plenário. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), cancelou a sessão que estava prevista para a noite de terça-feira. A reunião do Colégio de Líderes era realizada para definir o calendário de votações.

O Congresso Nacional retomou as atividades nesta segunda-feira (10), para uma semana de esforço concentrado até sexta (14). A segunda semana de atividades até as eleições será de 31 de agosto a 3 de setembro. O calendário foi articulado pelas presidências da Câmara e do Senado como forma de conciliar o funcionamento do Legislativo com o período eleitoral.

Com informações do Estadão Conteúdo