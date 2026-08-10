Estelionatário condenado organiza reunião de Flávio Bolsonaro e empresários

Lucas Jeronymo de Moraes foi condenado pelo menos duas vezes pelo crime

Até o momento, Flávio não se pronunciou publicamente sobre o organizador do evento (Evaristo Sa/AFP)

Um encontro do senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) com cerca de 60 empresários em São Caetano do Sul (SP), no ABC Paulista, na última sexta-feira (7), foi organizado por um homem condenado pelo menos duas vezes pelo crime de estelionato. A informação é do ICL Notícias.

O grupo de empresários se reuniu para um almoço na Churrascaria Vivano, em uma agenda que também contou com o prefeito da cidade, Tite Campanella (PL). Após o evento, o secretário municipal de Planejamento, Fábio Cruz, agradeceu publicamente o organizador pelo evento, identificado como Lucas Jeronymo de Moraes, chamando-o de “amigo” e classificando seu trabalho como “excelente”.

Lucas, no entanto, foi condenado em 2018 a um ano e três meses de prisão por estelionato, com substituição de pena. Anos depois, foi condenado novamente pelo mesmo crime, em um processo relacionado a promessas falsas relacionadas a carreira de futebol de um jovem.

Nesta ocasião, Lucas se aproximou da família de um jogador amador que sonhava em progredir à carreira profissional, afirmando ser uma pessoa que poderia conseguir oportunidades no exterior e, depois, no Palmeiras.

Conforme a acusação, ele teria apresentado fotos ao lado de pessoas conhecidas no meio futebolístico e afirmado que Leila Pereira, presidente do time, havia feito uma proposta milionária pelo atleta. A família, então, pagou a Lucas cerca de R$ 84 mil para cobrir supostas taxas, documentos e despesas.

O caso foi julgado e a Justiça paulista manteve em segunda instância a condenação de Lucas a uma pena de um ano e dois meses de reclusão, que foi posteriormente substituída pela prestação de serviços comunitários e o pagamento de dez salários mínimos à vítima.

Em 2021, o nome de Lucas também foi alvo de uma denúncia feita pelo telejornal Fantástico, da TV Globo. Na época, a reportagem afirmava que o estelionatário condenado havia tirado dinheiro de ex-namoradas, dado cheques sem fundo enquanto candidato a vereador e intermediado patrocínio frustrado do clube paulista.

Até o momento, Flávio não se pronunciou publicamente sobre o organizador do evento.