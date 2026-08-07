Caiado sobre Flávio: qualquer pessoa com dúvida em seu comportamento não deveria ser candidato

Durante sabatina da GloboNews, candidato do PSD à Presidência da Repúblicou voltou a mencionar escândalos como mensalão, rachadinha e Caso Master

Ronaldo Caiado. Foto: Agência Brasil/Arquivo ()

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que não vê como "normal" o áudio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, com pedido de dinheiro para bancar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As declarações ocorreram, nesta sexta-feira (7), durante sabatina da GloboNews.

"Não acho normal, até porque posso dizer que tenho muitos anos de vida pública e nunca me viram em mensalão, rachadinha, petrolão, INSS e Banco Master", declarou o candidato.

Caiado acrescentou: "Agora, não é por uma primeira informação que você já vai crucificar a pessoa". Em seguida, afirmou: "Qualquer pessoa que tiver, amanhã, essa dúvida em relação ao seu comportamento, ele não deveria ser candidato à Presidência da República."

