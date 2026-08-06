Iniciativa "Quilombo nos Parlamentos" busca ampliar participação negra na política em PE

O projeto é promovido pela Coalizão Negra por Direitos e Articulação Negra de Pernambuco (ANEPE) e visa fortalecer pré-candidaturas negras para a Assembleia Legislativa do Estado e para o Congresso Nacional nas eleições de 2026

Divulgação/Marília Nascimento (Iniciativa Quilombo nos Parlamentos)

A Coalizão Negra por Direitos e a Articulação Negra de Pernambuco (ANEPE) promovem, nesta quinta-feira (6), o lançamento estadual da iniciativa "Quilombo nos Parlamentos". O evento gratuito ocorre às 18h na sede do SOS Corpo, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife, reunindo lideranças comunitárias, movimentos sociais e pré-candidatos a cargos eletivos nas eleições de 2026.

O projeto tem como principal objetivo combater a sub-representação da população negra nos espaços formais de poder. A agenda local no Recife sucede o ato nacional realizado em São Paulo no final de julho, que reuniu mais de 150 pré-candidaturas de diferentes regiões do país e figuras políticas de destaque, como Marina Silva, Benedita da Silva e Erika Hilton.

"Pernambuco tem uma força ancestral e política que precisa ser refletida nos nossos parlamentos. Estamos construindo uma rede de apoio coletivo para que nossas vozes não sejam apenas ouvidas, mas que decidam os rumos do estado", pontua Marília Nascimento, representante do Observatório Feminista do Nordeste, entidade integrante da ANEPE.

A programação do evento conta com mesa de abertura composta por lideranças quilombolas e representantes de movimentos sociais, a apresentação oficial da Carta-Compromisso do Quilombo nos Parlamentos, documento contendo as pautas prioritárias da rede, além de pronunciamentos dos pré-candidatos e um ato cultural de encerramento.

Desde a sua criação, no pleito de 2022, o projeto apoiou mais de 100 candidaturas em todo o país, com a eleição de 26 parlamentares alinhados a pautas como combate ao racismo estrutural e ambiental, reparação histórica e justiça climática.

Em 2026, o processo de seleção dos nomes em Pernambuco foi definido por meio de avaliação coletiva do histórico de atuação em direitos humanos e combate a discriminações. Entre as trajetórias e candidaturas apresentadas na rede estadual estão Alice Gabino, Jones Manoel, Jô Cavalcanti, Dani Portela, Yasmim Alves, Suzy Rodrigues, Adriana Samico, Rosa Amorim, João Paulo, Vini Castello e Manuella Mirella.