Lula: América Latina nunca foi de esquerda, sempre foi muito de direita

"O melhor momento progressista que a gente viveu na América Latina foi de 2000 a 2012, quando a gente tinha presidentes com a visão democrática e civilizatória avançada"

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira (5), que a América Latina sempre foi governada pela direita, exceto pelo período em que políticos de esquerda chegaram ao poder, na chamada "onda rosa" do início do século 21. Segundo Lula, a região agora vive um "revertério" com a vitória de expoentes da extrema direita.

"A América Latina nunca foi de esquerda, sempre foi muito de direita. O melhor momento progressista que a gente viveu na América Latina foi de 2000 a 2012, quando a gente tinha presidentes com a visão democrática e civilizatória avançada. Agora, deu um revertério e a extrema direita começou a ganhar em alguns países", declarou o presidente, em entrevista aos podcasts Meteoro Brasil e Os 3 Elementos.

Lula disse que, em um eventual quarto mandato, pretende construir uma aliança entre países sul-americanos mesmo com grande parte deles, como Chile, Peru e Colômbia, sendo governados por ultraconservadores.

"As pessoas têm que aprender que a relação entre Estados não é ideológica", disse o presidente.